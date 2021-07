Rathenow

Bei den Bildern aus den Hochwassergebieten im Westen Deutschlands werden Erinnerungen an den Sommer 2013 wach. Damals war bei Fischbeck ein Elbdeich gebrochen und hatte vor allem im Landkreis Stendal, aber auch in den westlichen Regionen des Havellandes für Überflutungen gesorgt.

Doch wie sieht es mit der Havel aus? Auch sie hat in den vergangenen Jahrzehnten schon für Überflutungen gesorgt. Im Jahr 2002 etwa wurden Polder im Rhinower Ländchen kontrolliert geflutet, um die Menschen in den Anrainer-Orten vor Flutschäden zu bewahren.

Unterschiedliche Geologie

Und das ist nach Aussage von Joachim Karp, dem Leiter der Rathenower Außenstelle des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Spree-Havel, wohl der größte Unterschied. „Die Geologie der Regionen kann man nicht vergleichen“, so Karp. Vor allem die engen Täler in Rheinland-Pfalz hätten dazu geführt, dass relativ kleine Flüsse sich binnen kürzester Zeit zu reißenden Strömen entwickelt hätten.

Joachim Karp, Leiter der Rathenower Außenstelle des WSA Spree-Neiße. Quelle: Bernd Geske

Das sei an der Havel nicht zu erwarten. „Das Land ist flach und es gibt jede Menge Möglichkeiten, den Fluss über die Ufer treten zu lassen, ohne dass das großen Schaden anrichtet“, sagt der Wasserexperte. Die großen Flutungspolder, von denen 2002 einige vollgelaufen sind, seien ja genau zu dem Zweck des Hochwasserschutzes angelegt worden. Zwar hätten die Landwirte , die Felder in den Poldern hatten, ihre Ernte verloren. Aber das sei ein geringes Übel im Vergleich zu den Schäden, die derzeit in den Hochwassergebieten registriert werden.

Keine Gefahr durch Zuflüsse

Außerdem ist die Havel nach Ausführungen Karps ein Fluss, der – anders als die Elbe – nicht durch Zuflüsse aus gebirgigen Regionen aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann. Von der Spree als größtem Zubringer gehe wegen des Tagebaus in der Lausitz keine Gefahr aus. „Von dort kommt auch bei großen Niederschlagsmengen nicht viel.“

Darüberhinaus seien die großen Havelseen im Raum Berlin/Potsdam in der Lage, eine Menge Wasser aufzunehmen. Wenn der Havelstand steige, habe das in der Regel mit hohen Wasserständen in der Elbe zu tun, so Karp. „Dann kann die Havel nicht abfließen und staut sich zurück.“

Doch auch das geschehe nicht von jetzt auf gleich, sondern so langsam, dass Anrainer alle Zeit der Welt hätten, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. „Die Havel hat das Temperament einer langsamen alten Dame“, sagt Karp. Das sei nicht zu vergleichen mit den reißenden Flüssen, in die sich harmlose Mittelgebirgsbäche binnen weniger Stunden verwandeln können.

„Natürlich würden wir bei Regenmengen von 200 Litern pro Quadratmeter auch im Havelland viel Wasser haben“, so Karp. „Aber dass einer mit einer weißen Fahne auf dem Dach steht und auf Rettung wartet, dass wird nicht passieren.“

Von Markus Kniebeler