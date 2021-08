Warum die Sanierung des Körgrabens in Rathenow so lange dauert 

Rathenow

Gerade mal 130 Meter ist das letzte Stück des Körgrabens lang, das seit April erneuert wird. Nun könnte man meinen, dass ein maroder Regenwasserkanal von diesem überschaubaren Ausmaß ruckzuck erneuert ist. Alte Rohre raus, neue rein, fertig. Weit gefehlt. „Wir befinden uns hier auf einer sehr komplizierten Baustelle“, sagt Bauleiter Enrico Müller beim Rundgang über das Gelände. „Das ist alles andere als eine Routine-Operation.“

Müller führt eine Reihe von Argumenten an, die seine Aussage stützen: Zum Ersten befindet sich die Baustelle mitten in der Stadt, in der Autofahrer, Radler und Fußgänger unterwegs sind. Um diese nicht zu gefährden, müssen die Baustelle und die Verkehrswege besonders sorgfältig gesichert werden. Außerdem engt die Zentrumslage das Baufeld ein. Es muss genau überlegt werden, wie die begrenzte Fläche am effektivsten genutzt wird.

Auswirkungen auf den Verkehr in der Stadt

Des Weiteren muss wegen der Rohrerneuerung die B 102, wichtigste Nord-Süd-Verbindung in der Stadt, gesperrt werden. Das beeinträchtigt die Bauarbeiten zwar kaum. Aber die Autofahrer, die in der Stadt unterwegs sind, bekommen die Folgen tagtäglich zu spüren, wenn sie auf den Umleitungsstrecken im Stau stehen.

Die Bauüberwacher Enrico Müller und Luise Rothe am freigelegten Körgraben. Quelle: Markus Kniebeler

Das für die Bauleute größte Problem ist für den Laien kaum erkennbar. Wegen der Nähe zum Stadtkanal ist der Baugrund sehr instabil. Immer wieder dringt Grundwasser in die Grube ein, die ausgehoben wurde, um die alte Leitung freizulegen. Um die Grube trockenzuhalten wird das Wasser permanent abgepumpt. Und muss, bevor es zurück in den Stadtkanal geleitet wird, eine Filteranlage durchlaufen, um es von möglichen Schadstoffen zu befreien.

Komplizierte Gründungsarbeiten

Weil der Boden schwammig ist, können die neuen Rohre nicht einfach in die vorhandene Grube gelegt und zugeschüttet werden. Um ein Absacken der Leitung zu verhindern, ist ein Betonfundament zu errichten, auf dem die Rohrleitung verlegt wird.

Um dieses stabile Fundament zu schaffen, müssen etwa 200 Betonpfähle bis zu 15 Meter tief in den Boden getrieben werden. Denn erst in dieser Tiefe verläuft die erste tragfähige Schicht.Bis die Pfähle in die Erde kommen, dauert es aber noch eine Weile. Momentan sind die Bauleute damit beschäftigt, die alte Rohrleitung freizulegen. Um die Baugrube zu sichern, musste zuvor ein Stahlgerüst in den Boden gesetzt werden.

Über dieses Ersatzrohr wird das Regenwasser während der Bauarbeiten in den Stadtkanal geleitet. Quelle: Markus Kniebeler

Da der Körgraben für die Regenentwässerung der Innenstadt unverzichtbar ist, muss während der Bauarbeiten ein Ersatzabfluss geschaffen werden. Auf der Höhe des Tiergeschäfts Fressnapf befindet sich eine Pumpe im Erdreich, die das über den noch intakten Körgaben anfließende Regenwasser in eine überirdische Leitung pumpt, welche in den Stadtkanal mündet.

Abbruch der alten Leitung

In der übernächsten Woche soll nach jetzigem Stand der Dinge mit dem Abbruch der alten Leitung begonnen werden. Danach werden die oben genannten Betonpfähle in den Boden gesetzt, auf denen die spätere Leitung verlaufen wird. Ende dieses Jahres, so der Plan, soll die neue Leitung verlegt und angeschlossen sein.

Allerdings könnten Starkregenereignisse oder ein allzu früher Wintereinbruch die Bauarbeiten verzögern. Und auch der Havelpegel hat Einfluss auf das Baugeschehen. Hohe Wasserstände könnten nach Auskunft von Enrico Müller ebenfalls temporäre Baustopps erforderlich machen.

Blick auf die alte Rohrleitung. In der übernächsten Woche soll der Abriss beginnen. Quelle: Markus Kniebeler

Mehrfach wurde von Bürgern die Frage gestellt, ob es nicht möglich gewesen wäre, zuerst das Rohrstück unter dem Rewe-Parkplatz zu erneuern und danach den Abschnitt unter der B 102. Diese Variante hätte den Vorteil gehabt, die Zeit der Vollsperrung zu verkürzen und die Belastung für die Verkehrsteilnehmer zu minimieren.

„Das hätte das ohnehin schwierige Bauvorhaben noch komplizierter – und teurer – gemacht“, sagt Enrico Müller. Deshalb sei eine Zweiteilung des Bauvorhabens schnell zu den Akten gelegt worden.

B 102 auch im kommenden Jahr gesperrt

Übrigens: Auch wenn die Arbeiten am Körgraben Ende des Jahres abgeschlossen werden sollten, heißt das noch lange nicht, dass sich die Lage für die Autofahrer entspannt. Denn gleich im Anschluss wird der Abschnitt der B 102 zwischen Hauptkreisel und Hagenplatz erneuert. Das bedeutet, dass die Bundesstraße auch im kommenden Jahr gesperrt bleiben wird und Autofahrer sich weiter gedulden müssen.

Von Markus Kniebeler