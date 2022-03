Warum in einigen Kommunem im Havelland bald besondere Bänke stehen

Seeburg

Eigentlich könnte Holzbildhauer Jörg Richter aus Nennhausen die ersten Bänke schon ausliefern, aber noch fehlt der Schriftzug „Von Bank zu Bank im Havelland“. Der muss noch per Laser auf die Rücklehnen der Bänke aufgebracht werden. Aber über die Schriftart und die Gestaltung ist bisher nicht entschieden worden. „Das soll diese Woche passieren“, sagte der Chef des Tourismusverbandes Havelland Mathias Kühn am Dienstag in Seeburg. Dann könnten in einer bis zwei Wochen in Pausin die ersten fünf Bänke aufgestellt werden.

5000 Euro für jede beteiligte Kommune im Havelland

Neun Kommunen aus dem Havelland – Falkensee, Pausin, Dallgow-Döberitz, Ketzin/Havel, Brieselang, Zootzen-Damm, Barnewitz, Garlitz und Rhinow – haben sich zu einem Projekt zusammengefunden, dass finanziell über die Förderrichtlinie des Demografie-Forums Havelland unterstützt wird. 5000 Euro gibt es pro Kommune.

So könnte eine dieser Bänke aussehen, aber der richtige Schriftzug fehlt noch. Quelle: Privat

Mit „Von Bank zu Bank im Havelland“ habe man etwas entwickelt, „das die Verbundenheit des Havellandes darstellt, als Erkennungsmerkmal dient, und vor allem für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Touristen einladend wirkt“, sagte Bärbel Eitner aus Pausin.

Gute Ideen für andere Orte sichtbar machen

Die Idee, die dahinter steckt: An den Standorten der Bänke, die die Kommunen festlegen, soll sich Leben abspielen, sollen sich Menschen treffen und austauschen. Und zwar junge und alte Leute. Man könne von einer Bank zur nächsten in dem jeweiligen Ort laufen, aber sich auch die Bänke von Kommune zu Kommune ansehen. „Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Engagement vor Ort bestärken und ihre Ideen auch für andere erlebbar machen“, so Landrat Roger Lewandowski (CDU). Viele wüssten leider nichts von dem, was im Nachbarort passiert. Deshalb sei der Austausch so wichtig. „Das ist mit diesem Demografie-Projekt gelungen, an dem sich natürlich auch noch andere Kommunen im Havelland beteiligen können.“ Kontaktperson beim Kreis ist die Demografie-Referentin Sabine Kosakow-Kutscher unter 03385/5 51 13 58.

Jörg Richter aus Nennhausen baut die Bänke. Quelle: Jens Wegener

Die neun beteiligten Kommunen haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Die Gestaltung der Bänke obliegt jedem Ort selbst, auch da sei aber ein Austausch möglich, hieß es. Alle Bänke werden in der Firma „Kärbholz“ von Jörg Richter in Nennhausen produziert. „Ich verwende einheimisches Holz, also Eiche und Robinie“, erklärte der Holzbildhauer. Etwa eine bis anderthalb Wochen braucht er pro Bank. Die Gemeinden stimmen das Aussehen der Sitzgelegenheiten mit ihm ab.

Pausin ist zuerst dran

Die Pausiner hoffen, dass „unsere Bänke schnell kommen und rechtzeitig vor dem Alpakafest im Juni stehen und bekannt sind“, sagte Karola Martini vom Kulturklub Pausin, der im Auftrag des Ortsbeirates Pausin die Aktion in dem Dorf koordiniert.

In Dallgow-Döberitz hat man sich in Bezug auf die künftigen Standorte der Bänke dazu entscheiden, die Einwohnerinnen und Einwohner darüber abstimmen zu lassen. Das sei über die Homepage der Gemeinde möglich.

Stehen die Bänke, müssen sie regelmäßig gepflegt und gereinigt werden. Dafür sind grundsätzlich die Kommunen zuständig, aber es sollen auch Bank-Patenschaften angeboten werden, wenn Privatleute das übernehmen wollen.

