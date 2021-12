Warum man sich als Azubi im Rathenower Rathaus wohlfühlen kann

Rathenow

Wenn man junge Leute nach ihrem Traumberuf fragen würde, landete der Verwaltungsfachwirt voraussichtlich nicht in der Spitzengruppe. Allein schon der Name hat nicht das Potenzial, einen vom Hocker zu reißen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch wie in vielen Lebensbereichen sollte man sich auch in diesem Fall nicht vom ersten Anschein täuschen lassen. „Ich habe es bislang noch keine Sekunde bereut, meine Ausbildung bei der Stadt Rathenow begonnen zu haben“, sagt Isabel Schmidt.

Ausbildungsstart im Sommer 2020

Die 22-Jährige war eine von rund 70 jungen Leuten, die sich vor zwei Jahren um eine Ausbildung zur Verwaltungsfachwirtin bei der Stadt Rathenow beworben hatten. Sie wurde genommen und startet im Sommer 2020 ihre Berufskarriere im Rathenower Rathaus. „Man lernt in kurzer Zeit die unterschiedlichsten Abteilungen kennen“, schwärmt sie. „Langeweile kann da gar nicht aufkommen.“

„Ziel ist es, die jungen Leute mit der ganzen Vielfalt der Verwaltungsarbeit vertraut zu machen“, sagt Bianca Eichler, Sachgebietsleiterin und Ausbildungsverantwortliche im Rathenower Rathaus. „Am Ende der dreijährigen Lehrzeit sollen die Auszubildenden in möglichst viele Sachgebiete hineingeschnuppert haben“. In diesem Prozess kristallisiert sich dann auch heraus, wo sich der junge Mann oder die junge Frau am wohlsten gefühlt hat. Diese Präferenzen werden, wenn möglich, bei einer Weiterbeschäftigung berücksichtigt.

Wer im Rathaus Rathenow eine Ausbildung macht, lernt, wie eine Verwaltung funktioniert. Quelle: Markus Kniebeler

Die Chancen, nach den Lehrjahren eine feste Anstellung im Rathaus zu bekommen, stehen gut. „Wir haben ein großes Interesse daran, unsere Azubis weiter zu beschäftigen“, sagt Bianca Eichler. Wer die Ausbildung durchlaufen und sich nicht allzu dumm angestellt habe, sei die ideale Besetzung für eine freie Stelle in der Verwaltung. Schließlich habe er oder sie die Abläufe von der Pike auf gelernt.

Dieser Lernprozess findet übrigens nicht nur im Rathenower Rathaus, sondern auch im Oberstufenzentren Ostprignitz-Ruppin und der Brandenburgischen Kommunalakademie statt. Dort erwerben die angehenden Verwaltungsleute das theoretische Rüstzeug für ihren Beruf.

Attraktive Arbeitsbedingungen

Die Aussicht auf eine Festanstellung im öffentlichen Dienst mit Tariflohn, 30 Urlaubstagen im Jahr und anderen Annehmlichkeiten, mag ein Argument sein, die Verwaltungslaufbahn einzuschlagen.

Für Isabel Schmidt war es aber längst nicht das einzige. Nachdem sie ein Studium in Potsdam begonnen, aber schnell gemerkt hatte, dass das nichts für sie war, suchte sie nach einem Job, bei dem das Lernen und die praktische Arbeit sich ergänzen. Und bei dem man Kontakt zu anderen Menschen hat: zu den Mitarbeitern, zu den Azubis, zu den Bürgern, mit deren Anliegen man sich beschäftigt. „Das ist die ideale Mischung hier“, sagt die Rathenowerin. Und außerdem schätzt sie den kurzen Arbeitsweg. So kann sie den Kontakt zu ihrer Familie und Freunden, die fast alle in der Region leben, halten.

Wie es aussieht, wird Isabel Schmidt dem Rathaus auch nach dem Ende ihrer Ausbildung erhalten bleiben. Und Sorgen um fehlende Aufstiegsmöglichkeiten muss sie sich auch keine machen.

Drei von vier Amtsleitern in der Rathenower Stadtverwaltung haben als Auszubildende im Rathaus begonnen und sich im Lauf der Jahre zu führenden Mitarbeitern hochgearbeitet.

Ab dem Sommer bildet die Stadt Rathenow wieder zwei junge Menschen zu Verwaltungsfachangestellten aus. Bewerbungen sind noch bis zum 19. Dezember möglich. Weitere Infos unter https://www.rathenow.de/verwaltung-service/jobs-karriere/stellen-und-ausbildungsangebote/.

Von Markus Kniebeler