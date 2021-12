Was Jörg Zietemann vorhat, wenn er zum Rathenower Bürgermeister gewählt würde

Rathenow

Es gibt sie, die Punkte im Leben, an denen grundlegende Entscheidungen getroffen werden. Einen dieser Punkte hat Jörg Zietemann gerade erreicht. Am Mittwoch hat er bekannt gegeben, dass er für das Amt des Bürgermeisters kandidieren wird.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wann, wenn nicht jetzt?“, antwortet er auf die Frage, warum er sich zu diesem Schritt entschlossen habe. „Es fühlt sich gut an. Es ist der richtige Zeitpunkt.“

Und das sei der Unterschied zum Jahr 2018, als er von vielen Menschen gedrängt worden sei, bei der Bürgermeisterwahl seinen „Chef“ Ronald Seeger herauszufordern. „Da war die Zeit noch nicht reif“, sagt der Mann, der seit 28 Jahren im Rathenower Rathaus beschäftigt ist. Seine zwei Töchter, damals 9 und 12 Jahre alt, hätten seine Zeit noch mehr beansprucht. Und außerdem habe er sich als zweiter Mann hinter dem Bürgermeister immer um Loyalität bemüht. Ihn im Wahlkampf anzugreifen, hätte sich nicht richtig angefühlt.

Diese Gewissensbisse muss Zietemann nun nicht mehr haben. Ronald Seeger hat seinen Abschied bereits im Sommer verkündet. Einen Showdown zwischen dem Chef und seinem Stellvertreter wird es also nicht geben.

Bürgermeister Ronald Seeger und sein Stellvertreter Jörg Zietemann. Quelle: Markus Kniebeler

Viele stellen sich nun die Frage, ob mit dem 52-Jährigen zwar der Kopf der Verwaltung ausgewechselt, aber sonst alles beim Alten bleiben würde? Manchen mag diese Vorstellung ja gefallen, andere befürchten, dass es mit Zietemann keine neuen Impulse für die Entwicklung der Stadt geben könne.

Neue Gestaltungsspielräume

Dem widerspricht der Kandidat vehement. Als Hauptamtsleiter sei er – hier fällt das Wort wieder – loyaler Mitarbeiter der Verwaltung. Als Bürgermeister hingegen eröffneten sich ihm ganz andere Gestaltungsspielräume. „Dann kann ich viel offensiver daran arbeiten, Ziele umzusetzen.“

Und an Möglichkeiten, das Leben für die Rathenower besser zu machen, mangelt es nach seiner Auffassung nicht. In den kommenden Jahren werde es darum gehen, die negative Bevölkerungsentwicklung in Rathenow zu stoppen oder sogar umzukehren. „Die Chancen dafür stehen nicht schlecht“, sagt Zietemann. Heute schon erkundigten sich täglich Menschen von außerhalb in der Verwaltung nach Bauland und Wohnmöglichkeiten in Rathenow.

„Wir müssen diesen Menschen Angebote machen“, so Zietemann. Dazu gehöre natürlich die Ausweisung von Baugebieten. Dazu gehöre aber auch die Ertüchtigung der Infrastruktur.

Investitionen in Schulen und Kitas

Etwa im Bildungsbereich. Zwar sei in den vergangenen Jahren viel Geld und Energie in die Modernisierung von Kitas und Schulen gesteckt worden. Aber diese Entwicklung müsse fortgesetzt werden.

Ganz konkret benennt Zietemann drei Investitionsvorhaben, die er im Falle der Wahl unmittelbar auf die Tagesordnung setzen will: Den Neubau eine Sporthalle am Schulstandort Jahn; die Modernisierung des Schulkomplexes Scholl unter Einbeziehung des alten Reitstalls und den Bau eines Kreativzentrums für die Bürgelschule. Zietemann gibt zu, dass all diese Vorhaben bereits angedacht sind. Aber als Bürgermeister werde er sich dafür einsetzen, dass aus den losen Ideen konkrete Projekte werden.

Gutes Netzwerk aufgebaut

Der gebürtige Rathenower will, wenn es darum geht, Dinge voranzutreiben, seine langjährige Erfahrung in die Waagschale werfen. „Ich weiß, wo ich den Hebel ansetzen muss“, sagt er. „Die Leute kennen mich. Nicht nur in der Stadt Rathenow.“ Auch zu Entscheidungsträgern auf Kreis- und Landeseben habe er einen guten Draht. Schließlich habe er als Amtsleiter und Stellvertreter des Bürgermeisters Kontakte in alle Richtungen gehabt.

Keine Partei im Rücken

Dass er – im Gegensatz zu seinen Konkurrenten Diana Golze (Linke), Corrado Gursch (CDU) und Sebastian Lodwig (SPD) – keine Partei hat, die ihm den Rücken stärkt, sieht er nicht als Nachteil. Als Bürgermeister sei man zuallererst den Menschen verpflichtet, die in der Stadt leben – ganz unabhängig von parteilichen Bindungen. Und wenn es darum gehe, Mehrheiten für eine Idee zu finden, müsse man von der Sache überzeugt sein, um andere zu überzeugen.

Jörg Zietemann mit dem SVV-Vorsitzenden Corrado Gursch und Schulleiter Ralph Stieger (v.li.) bei der Grundsteinlegung des Neubaus der Otto-Seeger-Schule. Quelle: Markus Kniebeler

Ein enger Kontakt zu den Vertretern der lokalen Wirtschaft, eine Verbesserung der innerstädtischen Verkehrssituation und eine Stärkung des Rad- und Wassertourismus sind weitere Themen, denen sich Zietemann im Fall einer Wahl widmen will. „Diese Ziele werde ich in einer Art Leitbild festschreiben, das dann in regelmäßigen Abständen auf den Prüfstand kommt.“

Mehr Leidenschaft, mehr Dynamik

Er wolle nicht alles anders machen, als bisher, aber einiges besser, sagt er. Die Stadt habe sich ohne Zweifel gut entwickelt in den vergangenen Jahren. Aber zuletzt habe es an Dynamik gefehlt. „Ich werde meine Leidenschaft, meine Erfahrung und meine Fähigkeiten einsetzen, um die Stadt Rathenow zu einem noch lebenswerteren Ort zu machen“, so sein Credo. „Sollte ich gewählt werden, will ich ein verlässlicher Bürgermeister für die Belange aller Rathenower und Rathenowerinnen sein.“

Von Markus Kniebeler