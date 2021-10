Was havelländische Helfer im Ahrtal erlebten

Rathenow

Es ist nicht so, dass Sebastian Lodwig nicht wüsste, was die Natur alles anrichten kann. Der Leiter des THW-Ortsverbandes Rathenow war bei diversen Naturereignissen ganz nah dabei – bei Stürmen, Überflutungen, Bränden. Doch als er und sein THW-Kollege Franco Augußtin am vergangenen Sonnabend im vom Hochwasser verwüsteten Ahrtal eintrafen, da waren die beiden erfahrenen Helfer sprachlos.

„Man kann sich das Ausmaß der Zerstörung nicht vorstellen“, sagt Lodwig, der seit Donnerstag wieder zu Hause ist, im MAZ-Gespräch. Selbst jetzt, knapp drei Monate nach dem Tag, als sich das Flüsschen Ahr in einen alles zerstörenden Strom verwandelt hatte, verschlage es einem beim Anblick der betroffenen Dörfer die Sprache.

Berge von Schutt säumen die Straßen im Ahrtal. Quelle: Markus Kniebeler

Der THW Ortsverband Rathenow war von der Bundeszentrale um Unterstützung der Einsatzkräfte im Krisengebiet an der Ahr gebeten worden. Und so kam es, dass Lodwig und Augußtin sich am Sonnabend mit einem Mannschaftstransportwagen auf die knapp 600 Kilometer lange Strecke machten.

Als die beiden Männer auf dem Nürburgring eintrafen, verschlug es ihnen zum ersten Mal die Sprache. Die Rennstrecke hatte das THW gleich nach der Flutkatastrophe in das logistische Hauptquartier für alle Hilfseinsätze verwandelt. Bis zu 5000 Helfer waren hier in den ersten Wochen nach der Überschwemmung in einer Zeltstadt untergebracht. Außerdem wurden und werden dort Lebensmittel, Ausrüstungsgegenstände, Werkzeug, technische Geräte gelagert.

Riesiges Materiallager

„Die Größe dieses Zentrallagers übersteigt alles, was ich bis jetzt gesehen habe, um ein Vielfaches“, sagt Lodwig. Das Material werde in riesigen Festzelten gelagert. Um eine Vorstellung von der Dimension der Aufgabe zu erhalten, nennt Lodwig eine Zahl: Seit Beginn des Einsatzes seien im Zentrallager auf dem Nürburgring sage und schreibe 5,5 Millionen Liter Treibstoff ausgegeben worden.

Nach ihrer Ankunft bezogen die beiden Havelländer ein Quartier in einem nahe gelegenen Feriendorf. Und sie wurden gleich in das Einsatzgebiet geschickt. „Unsere Aufgabe war es, Kurier- und Transportfahrten zu übernehmen“, berichtet Lodwig. Mal habe Verpflegung in die Ahrdörfer gebracht werden müssen, mal sei medizinisches Material transportiert worden. Und immer wieder hätten Helfer von einem Ort zum anderen gefahren werden müssen. „Wir hatten gut zu tun“, so Lodwig. Auch nachts sei der Kurierdienst in Anspruch genommen worden.

Hilfskräfte des THW aus ganz Deutschland sind im Ahrtal im Einsatz. Quelle: Markus Kniebeler

Lodwig berichtet, dass am Einsatz in den Überflutungsgebieten in NRW und Rheinland-Pfalz alle 668 THW-Ortsverbände beteiligt gewesen seien. Das habe es in der Geschichte der Hilfsorganisation noch nicht gegeben. 14 715 Männer und Frauen seien mindestens ein Mal in dem Einsatzgebiet gewesen, um beim Aufräumen und Wiederaufbau zu helfen.

Und dieser wird, so Sebastian Lodwig, noch Jahre dauern. Das schlage aufs Gemüt. Die Euphorie der ersten Tage, als tausende Menschen beim Aufräumen mit anpackten, sei einer gewissen Lähmung gewichen. „Die Situation geht an die Substanz – körperlich und psychisch“, sagt er. Dennoch überwiege bei den meisten Anwohnern das Gefühl, sich nicht unterkriegen lassen zu wollen. Das sei absolut bewundernswert.

Von Markus Kniebeler