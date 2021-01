Rathenow

Keine Frage, ein Rauchmelder kann Leben retten. Oliver Lienig, Leiter der Rathenower Ortsfeuerwehr, hat die entsprechenden Fakten zur Hand. „Wenige Atemzüge im Brandrauch reichen aus, um das Bewusstsein zu verlieren“, sagt er. Kurze Zeit später drohen irreversible Schäden und der Tod.

Von daher ist gegen die seit dem 1. Januar in Brandenburg geltende Pflicht, in Wohngebäuden Rauchmelder zu installieren, überhaupt nichts einzuwenden. Allerdings könnte diese neue Regelung den örtlichen Feuerwehren Mehrarbeit bescheren.

Anzeige

Seit dem 1. Januar müssen in allen brandenburgischen Wohnungen Rauchmelder installiert sein. Quelle: dpa

Einen Eindruck davon, was auf sie zukommen könnte, erhielten die Rathenower Feuerwehrleute am Donnerstagabend. Aus der Großen Milower Straße hatte der Mieter eines Mehrfamilienhauses den Notruf gewählt. Zuerst war im Flur des Hauses der Rauchmelder angesprungen. Und als der Mann in seine Wohnung zurückkehrte, ging auch dort der Rauch-Alarm los. Aus verständlichen Gründen bat er um Hilfe. Und weil die Feuerwehrleute ja nicht wissen konnten, was los war, rückten sie mit 18 Kräften und vier Fahrzeugen an.

Nachdem die Brandschützer das gesamte Gebäude kontrolliert hatten, gaben sie Entwarnung. Nirgendwo konnte eine Rauchentwicklung festgestellt werden. Offenbar handelte es sich um einen Fehlalarm.

Ungewöhnliche Situation

Dem Mieter sei nichts vorzuwerfen, so Lienig. Denn es sei schon ungewöhnlich, dass zwei in verschiedenen Räumen angebrachte Rauchmelder Alarm schlagen. Es sei in diesem Falle nicht verkehrt gewesen, die Wehr zur Klärung des Sachverhaltes hinzuzuziehen.

Grundsätzlich allerdings sollte beim Alarm eines Rauchmelders nicht gleich die Feuerwehr gerufen werden. Springe ein Rauchmelder an, sei es ratsam, die Räume auf die Ursache zu kontrollieren, so Lienig. Wenn man nichts finde, dann könne man das Gerät mit einem Knopfdruck wieder abschalten. Wahrscheinlich habe ein technischer Fehler den Alarm ausgelöst.

Rathenows Ortswehrführer Oliver Lienig. Quelle: Markus Kniebeler

Dass das passieren kann, bestätigt Uwe Hummel, Vorstand der Rathenower Wohnungsbaugenossenschaft. Allerdings sei der Anteil von fehlerhaften Alarmierungen verschwindend gering, wenn man bedenke, dass die RWG in den vergangenen anderthalb Jahren über 5000 Brandmelder installiert habe.

Fernwartung der Rauchmelder

Bei der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Rathenow, dem größten Vermieter der Stadt, waren es sogar mehr als doppelt so viele. Geschäftsführer Danny Harwardt berichtet, dass die Geräte sehr zuverlässig seien. Zu Fehlfunktionen komme es so gut wie nie. Und wenn ein Rauchmelder nicht ordnungsgemäß funktioniere, dann gehe automatisch eine Meldung an das Serviceunternehmen, das mit der Wartung der Geräte beauftragt sei. Auch bei der RWG werden die Rauchmelder ferngewartet. Und weil die Batterien zehn Jahre halten sollen, geht der Aufwand für die Mieter gegen Null.

Nie in verrauchte Zimmer treten

Was aber tun, wenn der Rauchmelder berechtigterweise Alarm schlägt? „Wenn man irgendwo Rauch sieht und das Feuer nicht selber löschen kann, sollte man sofort die Feuerwehr alarmieren“, sagt Oliver Lienig. Wenn möglich, solle man sich von der Rauchquelle entfernen, am besten ins Freie. Wenn allerdings das Treppenhaus verraucht sei, dürfe man das auf keinen Fall betreten. Dann sei es ratsam, die Ritzen der Eingangstür mit feuchten Tüchern abzudecken, sich in ein entferntes Zimmer zu begeben und dort – am besten am Fenster – auf Hilfe zu warten.

Wichtig sei es, auf sich aufmerksam zu machen, damit man von den Rettungskräften gleich bemerkt werde. Es habe schon Fälle gegeben, wo sich verängstigte Menschen unterm Bett oder im Schrank versteckt hätten. Dadurch verringere sich natürlich die Chance, schnell gefunden und gerettet zu werden.

Von Markus Kniebeler