Wassersuppe

Auf und um den Hohennauener-Ferchesarer See ist ordentlich Betrieb. Der Wassertourismus boomt in diesem Sommer. Viele Menschen machten wegen Corona in diesem Jahr Urlaub im eigenen Land und erkunden die Region vor ihrer Haustür.

Auch in Wassersuppe am Hohennauener-Ferchesarer See hat der sich schon seit einigen Jahren gut entwickelnde Tourismus in diesem Sommer einen zusätzlichen Schub bekommen.

Anzeige

Ein altes Problem

Urlauber kommen mit Wohnmobilen zum Wasserwanderastplatz, Hausboote haben an der Kaianlage fest gemacht. Freizeitkapitäne ankern mit ihren Booten am Steg. Ebenso zieht es viele Kanuten nach Wassersuppe. „Wir freuen uns über den Zuspruch für unser Dorf zumal die Urlauber auch auf Ordnung und Sauberkeit achten“, sagt Ortsvorsteher Thomas Later.

Weitere MAZ+ Artikel

Er könnte also zufrieden sein – könnte. Den Ortsvorsteher plagt mit vielen Einwohnern und Wassertouristen ein Problem. „Alle Jahre wieder“, sagt Thomas Later und meint damit, das auch im Sommer 2020 wieder Boote am Ufer festsitzen oder trocken liegen, weil im Uferbereich das Wasser flach ist. Die Ursache vermutet Later beim Wasserregime des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes. Das ist für den See einschließlich der Havelstaue zuständig.

Boote liegen am Seeufer fast trocken. Quelle: privat

Und so sagte Later das auch dem Leiter der Außenbezirks Rathenow des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Brandenburg, Joachim Karp, bei einem Treffen am Wassersupper Seeufer, wo sich in der Nacht zuvor der Wasserstand wieder etwas verbesserte, weil die Havel einen geringen Zufluss hatte.

Es muss etwas geschehen

Die Havel habe mit einer Stauhöhe von 130 bis 140 Zentimeter am Wehr Grütz einen für die Jahreszeit ausgewogenen und ordentlichen Pegelstand. „Auch der Hohennauener-Ferchesarer See hat genügend Wasser“, so Joachim Karp. Das immer wieder Boote auf dem trockenen liegen, habe eine andere Ursache.

Insbesondere in den Uferbereichen versande der See zunehmend, erklärte Karp. Um das zu verändern müsse man ausbaggern, insbesondere in Bereichen von Bootsstegen, Anlegestellen oder anderen Abschnitten, die touristisch genutzt werden. Karp sieht diesbezüglich dringend Handlungsbedarf.

Thomas Later (l.) und Joachim Karp im Gespräch am Seeufer in Wassersuppe. Quelle: Norbert Stein

Passiert nichts, werde sich das Problem zunehmend verschärfen – zum Nachteil von Tourismus und Natur. Joachim Karp sagt aber auch, dass das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt als Bundesbehörde solche Ausbaggerungen in Uferbereichen nicht finanzieren werde.

Geschichte reicht fast 30 Jahre zurück

Das Geld dafür müssten die jeweiligen Seeanrainer – Kommunen, Wassertouristiker oder Wassersportvereine – aufbringen. Joachim Karp erklärt warum der Bund dafür nicht aufkommt. „Der Bund ist zwar noch Eigentümer, aber der See ist keine gewidmete Bundeswasserstraße mehr.“ Die Geschichte dazu reicht bis in die ersten Jahre nach 1990 zurück.

Damals gab es seitens einiger Anrainerkommunen Bemühungen, den See zu kaufen. Der Bund sei bereit gewesen, den See zu verkaufen, darum sei er als Bundeswasserstraße entwidmet worden, so Karp. Der Kauf kam aber nicht zustande.

Der See ist ein beliebtes Segelrevier. Quelle: privat

So ist der See keine Bundeswasserstraße mehr und gehört damit auch nicht mehr zum Arbeitsbereich des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes. Karp kommt mit seinen Mitarbeitern lediglich noch die Aufgabe zu, den Hohennauener Kanal als Anbindung zur Havel und in der Mitte des Sees eine Wasserstraße freizuhalten.

Die Seitenbereiche versanden an vielen Uferabschnitten. „So kann es aber nicht weitergehen“, sagt Thomas Later. Er möchte das Problem nun in die Gemeindevertretung bringen. Joachim Karp sagte dem Ortsvorsteher seine Bereitschaft zu, der Gemeinde mit fachlichem Rat zur Seite zu stehen.

Von Norbert Stein