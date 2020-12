Weihnachten im Dienst: Franklin Danyelo Leito bringt Heiligabend in Rathenow Familien zusammen

Rathenow

„Am Heiligabend zu arbeiten, stört mich nicht“, sagt Busfahrer Franklin Danyelo Leito. „Und die Leute wollen ja auch an diesem Tag zu ihren Familien kommen.“ Seit 2019 steht der 42-Jährige, der aus der Karibik stammt, in Diensten der Havelbus Verkehrsgesellschaft und steuert tagtäglich die großen Busse über die Straßen im Havelland.

Die Dienstschicht am Heiligabend zu übernehmen hat Leito gar von sich aus angeboten. „Ich habe das vorgeschlagen, damit nicht immer die gleichen Kollegen am Feiertag arbeiten müssen“, sagt er. Der Heiligabend sei für ihn und seine Kollegen im Grunde aus dienstlicher Sicht ein Tag wie jeder andere: „Die Busse müssen ja fahren, wie kommen sonst die Leute ans Ziel, die bei uns mitfahren?“

„Ich entspanne dann eben am Wochenende“

Leitos Dienst beginnt am Donnerstag am Nachmittag, 15.49 Uhr startet er seine erste Tour in Rathenow. „Natürlich vermisst mich meine Familie, wenn ich auf Arbeit bin“, sagt er. „Dafür freuen sie sich umso mehr, wenn ich wieder zu Hause bin“, sagt er und lacht. Den Heiligabend wird Leitos Familie allerdings ohne ihn zelebrieren. Erst nach Mitternacht wird der 42-Jährige nach seiner letzten Fahrt auf dem Verkehrshof ankommen und Feierabend machen können. Auch am ersten Weihnachtsfeiertag bringt er die Rathenower ans Ziel, der zweite Feiertag ist dann auch für ihn frei. „Ich entspanne dann eben am Wochenende, für mich ist das okay. Ich arbeite gern, vor allem der Austausch mit den Fahrgästen und Kollegen ist toll“, sagt er.

Von Nadine Bieneck