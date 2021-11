Rathenow

Am Montag, dem 6. Dezember, beginnt der Weihnachtsbaumverkauf im Rathenower Stadtforst, Ferchesarer Weg 4. Bis zum 23. Dezember kann von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr ein frisch geschlagener Weihnachtsbaum ausgesucht werden. Das teilte Anne Kießling, Sprecherin der Stadt Rathenow, am Dienstag mit. Am Sonnabend, dem 11. Dezember und dem 18. Dezember, ist der Verkauf von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Angeboten werden frische Kiefern, Fichten, Blaufichten und Küstentannen aus dem Stadtforst sowie frisch geschlagene Nordmannstannen aus regionaler Erzeugung.

Preise sind stabil geblieben

Die Preise haben sich nach Angaben von Anne Kießling im Vergleich zu den letzten Jahren nicht geändert.

Die Besucherinnen und Besucher werden aufgrund der geltenden Eindämmungsmaßnahmen gegen Covid-19 im Land Brandenburg gebeten, auf die Einhaltung des Abstandsgebots zu achten und wenn die notwendigen Abstände nicht eingehalten werden können, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Von MAZonline