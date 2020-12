Weihnachtsbaumverkauf im Rathenower Stadtforst gestartet

Rathenow

Am 11. Dezember startete der Stadtforst Rathenow mit dem Verkauf von frisch geschlagenen Weihnachtsbäumen. Schon eine Viertelstunde vor dem Verkaufsstart standen die Ersten vor dem Tor, darunter viele Stammkunden. „Wir kaufen unseren Weihnachtsbaum schon seit Jahren hier im Stadtforst“, so Ehepaar Daniel aus Rathenow. „Die Bäume kommen direkt von hier und sind frisch geschlagen.“

Ob nun ein schön groß gewachsener Baum oder ein kleines Bäumchen, dass auf den Tisch gestellt wird – die Kunden fanden bei der großen Auswahl schnell ihren Favoriten. Beliebt sind die Tannen mit ihren weichen Nadeln – vor allem weil diese lange frisch und vor allem am Baum bleiben. Die Vorlieben für das weihnachtliche Grün haben sich im laufe der Jahre geändert.

Die Weihnachtsbäume im Stadtforst haben der Weihnachtsmann und sein Elf geprüft. Quelle: Uwe Hoffmann

Noch bis Ende der 1950er waren in Deutschland Rotfichten der beliebteste Weihnachtsbaum, später lagen Blaufichten im Trend und seit den 1980er Jahren die aus dem Kaukasus-Raum stammende Nordmanntanne. In Deutschland lag ihr Marktanteil im Jahr 2013 bei fast 80 Prozent – bei insgesamt 30 Millionen verkauften Bäumen.

Aber auch die Kiefer ist immer noch beliebt. „Auf Empfehlung meiner Rathenower Nichte bin ich dieses Jahr erstmals zum Weihnachtsbaumverkauf hierher gekommen, um eine Kiefer zu kaufen. Bei uns gibt es fast nur noch Nordmanntannen“, sagt Ines Gutschmidt aus Brandenburg an der Havel. „Wir lassen unseren Baum bis Ende Januar oder Anfang Februar stehen.“

So war es lange Zeit Tradition. Vor allem in katholischen Häusern stand der Weihnachtsbaum bis Mariä Lichtmess, am 2. Februar. Damals wurde aber auch der Weihnachtsbaum erst an Heiligabend aufgestellt und geschmückt. Heutzutage werden Weihnachtsbäume immer früher im Advent aufgestellt und die ersten liegen bereits Anfang Januar zur Entsorgung an den Straßen.

Am Forsthaus Riesenbruch bekommt man Kiefern, Rot- und Blaufichten sowie Küsten- und Nordmanntannen aus dem Stadtwald und der Region. Quelle: Uwe Hoffmann

„Auf Grund der extremen Trockenheit in vergangenen beiden Jahren wurden die Weihnachtsbaum-Anpflanzungen im Stadtwald derart geschädigt, dass wir bereits im zweiten Jahre Bäume von der Weihnachtsbaumplantage in Zernitz, bei Kyritz zukaufen mussten. Trotzdem haben wir die Preise seit 2016 halten können“, so Stadtförster Thomas Querfurt.

„Eigene Nachpflanzungen brauchen noch ein paar Jahre, um geschlagen zu werden. Kiefern und Küstentannen, die wir seit einigen als Weihnachtsbäume anpflanzen, stammen aus dem Stadtforst“, sagt Querfurt. Die Weihnachtsbäume aus Rathenow kosten ab neun Euro für eine 1,50 Meter hohe Kiefer, eine 2,50 Meter hohe Tanne ist für 37 Euro zu haben.

Weihnachtsbaumverkauf läuft weiter

Der Brauch, einen Weihnachtsbaum aufzustellen, reicht weit zurück. Aus dem Jahr 1492 stammt die erste Erwähnung von in Straßburg öffentlich aufgestellten Tannen zum neuen Jahr, das nach dem damaligen Kalender noch mit dem Weihnachtsfest begann. Diese Tradition verbreitete sich zunächst im Elsass weiter, wo sich die Weihnachtsbäume dann auch langsam in den heimischen Stuben durchsetzten.

Seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts verbreitet sich der Brauch des Weihnachtsbaums zunächst im deutschen Raum weiter. Durch deutschstämmige Auswanderer erreicht der Christbaum dann andere europäische Länder und die USA. Noch heute gilt der Weihnachtsbaum als typisch deutsch wird gar auf Martin Luther zurückgeführt, da in katholischen Häusern lange Zeit der Weihnachtskrippe der größere Symbolgehalt zugemessen wurde.

Frisch geschlagene Weihnachtsbäume kann man am Forsthaus im Stadtwald, Ferchesarer Weg 4, noch vom 14. bis 18. und 21. bis 23. Dezember, 10 bis 16 Uhr, sowie am Samstag, den 19. Dezember, 10 bis 12 Uhr, kaufen. Entsprechend der Corona-Maßnahmen ist eine Alltagsmaske zu tragen.

Von Uwe Hoffmann