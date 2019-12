Das „Dschungelbuch“ im Kulturzentrum

Rathenow

Rudyard Kiplings 1894 erschienene Erzählung „Das Dschungelbuch“, eine Sammlung von Erzählungen und Gedichten, gehört zu den bekanntesten Kinderbuch-Klassikern auf der ganzen Welt. Am zweiten Advent brachte das Rathenower Amateurtheater „ Lichtblick“ im Kulturzentrum „Das Dschungelbuch“ zur Aufführung. Das Publikum war von dem diesjährigen Weihnachtsmärchen ausgesprochen angetan.

Moglis Abenteuer im Dschungel

Die bekanntesten Erzählungen innerhalb des Sammelbandes „Das Dschungelbuch“ handeln von Mogli (dargestellt von Julia Strehmel), einem Findelkind, das im indischen Dschungel aufwächst. Tiere, wie ein Wolfsrudel, das Mogli als Säugling findet, sowie Balu der Bär ( Andrea Wessel) und der schwarze Panther Bagira ( Franka Gutmacher) nehmen ihn auf, werden seine besten Freunde und beschützen den Jungen vor Gefahren.

Vor allem der Tiger Shir Khan ( Anja Bürger) und die listige Schlange Kaa, gespielt von der hochschwangeren Franziska Rahn, die sich ihren Auftritt nicht nehmen lassen wollte, trachten nach dem Leben des Menschenkindes. Kurzum: Auf der Suche nach seinen Wurzel erlebt Mogli allerlei Abenteuer.

Humorvolle Momente

So gab es auch für die Zuschauer im ausverkauften Theatersaal spannende Momente mitzuerleben. Aber auch der Humor kommt bei den Aufführungen von „ Lichtblick“ nie zu kurz. So gab es beispielsweise mit dem zerstreuten Dschungel-Forscher Professor Quadros ( Stefan Schulz-Raupach) oder der wilden Affenbande mit ihren Affenkönig Dschungalar (Martin Rißmann) viel zu lachen. „Na das sagt doch schon der Name: chillen“, antwortete Schildkröte Schildi (Dörte Radicke) genüsslich Pflanzen kauend, auf Moglis Frage, was eine Schildkröte so den ganzen Tag wohl mache.

Musikalische Einstimmung

Bereits vor Beginn der Vorstellung wurden die Besucher durch die Trommler der Förderschule „Spektrum“ musikalisch auf den Dschungel eingestimmt. „Für ‚Das Dschungelbuch’ haben wir erstmals mit „taMbouRos’ zusammengearbeitet“ so Stefan Schulz-Raupach, der wieder die Regie für das Stück übernahm und gemeinsam mit der Affenbande durch den Saal und die Zuschauerreihen auftrat.

Die Trommelgruppe „taMbouRos“ der Förderschule „Spektrum“ stimmte die Besucher zu Beginn der Vorstellung auf den Dschungel ein. Quelle: Uwe Hoffmann

Für „Das Dschungelbuch“ konnte die „ Lichtblick“-Truppe das komplette Bühnenbild von einer Produktionsfirma für Fernsehen und Bühne übernehmen. Den großen Felsen für das Bühnenbild gestaltete der Steckelsdorfer Illusionsmaler Enrico Schönfeldt. Neben den fantasievollen Tierkostümen vermittelte auch aufwendige „tierische“ Schminke der Darsteller, ausgeführt durch Emely Strehmel, einen authentischen Eindruck der Dschungelbewohner.

Happy End nach 65 Minuten

Nach 65 Minuten gab es dann ein Happy End für Mogli, der seine menschliche Herkunft erkannte – und viel Applaus und Blumen für die Darsteller. „Die Geschichte war toll. Am besten gefiel mir der Tiger“, sagte die achtjährige Joanna, die erstmals mit ihrer Cousine Lucy (5) eine der Märchenaufführungen der Adventszeit im Kulturzentrum besuchte. „Manchmal habe ich ein bisschen mit Mogli auch ein bisschen mitgebangt.“

Nach der Vorstellung gab es für beide Rathenower Mädchen, wie für alle kleinen Besucher, von den Schauspielern die traditionelle kleine süße Leckerei.

Der in Indien geborene britische Schriftsteller Joseph Rudyard Kipling (1865 bis 1936) erhielt 1907 als erster englischsprachiger und bis heute jüngster Preisträger den Literaturnobelpreis.

Das Erwachsenenstück von „ Lichtblick“, das am 9. Mai aufgeführt werden soll, entführt die Zuschauer in das „Weiße Rössel am Wolzensee“. Karten gibt an der Theaterkasse des Kulturzentrums, telefonisch unter 03385/51 90 51 oder online unter www.kulturzentrum-rathenow.de.

Von Uwe Hoffmann