Havelland

Wer denkt, Corona habe einen positiven Einfluss auf das Kriminalitätsgeschehen, der irrt. Zwar sind die Einbruchszahlen momentan rückläufig, weil mehr Menschen Zeit zu Hause verbringen. Andererseits hat die Tatsache, dass viele Familien gezwungenermaßen auf die eigenen vier Wände zurückgeworfen sind, einen Anstieg von Fällen häuslicher Gewalt zur Folge.

Eigentlich müsste sich dies beim Weißen Ring niederschlagen. Denn der bundesweit tätige Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kriminalitätsopfer zu unterstützen und Straftaten zu verhüten. Doch viele der ehrenamtlich tätigen Berater verzeichnen seit Ausbruch der Pandemie abnehmende Fallzahlen. Offenbar hält das Virus die Menschen davon ab, Hilfe zu suchen.

Viel weniger Beratungen

Die Rathenowerin Renate Wegener ist Leiterin der Außenstelle Havelland des Weißen Rings. „Wir haben in diesem Jahr so wenige Beratungen vereinbart wie nie“, sagte sie betrübt. Gerade 16 Fälle seien in diesem Jahr bislang behandelt worden. Normalerweise wären es mehr als doppelt so viele.

Dabei sind Renate Wegener und ihre Mitarbeiter auch jetzt in der Lage, Kriminalitätsopfern Hilfe zu leisten. „Aber die Menschen sind verunsichert“, sagt sie. Und manch einer gehe fälschlicherweise davon aus, dass die Hilfsorganisation ihre Arbeit eingestellt habe. So ist es nicht. Das Hilfstelefon des Weißen Rings Havelland ist weiterhin geschaltet. Wer die Nummer 01 51 /55 16 47 03 wählt, kann einen Termin vereinbaren, um sich beraten zu lassen.

Treffen an der frischen Luft

Natürlich gelten bei diesen Beratungen die coronabedingten Hygiene- und Sicherheitsvorschriften. „Wenn ein Treffen in der Wohnung stattfindet, herrscht Maskenpflicht“, sagt die Rathenowerin. Es sei aber auch möglich, sich im Freien zu treffen. Bei einem kleinen Spaziergang an der frischen Luft ließen sich die Dinge oft noch entspannter bereden als im innen.

Bei den Beratungen geht es zuallererst darum, dass das Kriminalitätsopfer die Möglichkeit erhält, seine mitunter traumatischen Erfahrungen vertraulich zu schildern. „Viele sehnen sich nach menschlichem Beistand und wollen sich ihre Last von der Seele reden“, sagt Renate Wegener.

Von daher gebe es für die Mitarbeiter des Weißen Rings eine goldene Handlungsanweisung: Zuhören und Vertrauen schaffen. „Wir sind nicht die Polizei. Unsere Aufgabe ist es nicht, Fälle aufzuklären“, stellt die gelernte Sozialarbeiterin dar. „Wir hören uns an, was den Menschen widerfahren ist.“

Finanzielle Soforthilfe möglich

Die Arbeit der Ehrenamtler beschränkt sich freilich nicht darauf, den Ratsuchenden ein Ohr zu leihen. Sie können auch ganz konkret helfen. Wer beispielsweise Opfer eines Diebstahls geworden und deshalb in finanzielle Not geraten ist, der kann schnell und unbürokratisch eine finanzielle Soforthilfe erhalten. Wie der Azubi, der in der Bahn eingeschlafen und beraubt worden war: Führerschein, Portemonnaie, Handy – alles weg. Der Weiße Ring half dem jungen Mann mit einer Direkt-Zuwendung in Höhe von 300 Euro über die ersten Schwierigkeiten hinweg.

Finanzielle Hilfe kann aber auch bedeuten, dass Gewaltopfern die Kosten für eine rechtliche oder psychologische Erstberatung erstattet werden. „Viele brauchen professionellen Beistand“, sagt die Außenstellen-Leiterin. „Indem wir die Erstberatung ermöglichen, räumen wir die größte Hürde aus dem Weg.“

Auf den Enkeltrick fallen auch im Havelland immer wieder Menschen herein. Manchmal schämen sich Hereingelegte sich so sehr, dass sie Hilfsangebote ablehnen. Quelle: Sebastian Gollnow

Wenn der erste Kontakt zum Weißen Ring erst einmal hergestellt ist, ergeben sich viele der Folgeschritte ganz von selbst. Allerdings falle die Entscheidung, sich Hilfe zu holen, vielen nicht leicht, sagt Renate Wegener.

Sie erinnere sich an eine alte Dame, die auf den Enkeltrick hereingefallen und um mehrere tausend Euro erleichtert worden sei. Der Sohn wollte seiner Mutter helfen und hatte den Kontakt zum Weißen Ring hergestellt. Aber zu einer Beratung ist es nie gekommen. „Die Frau hat sich so geschämt, dass sie mit niemandem über den Vorfall reden wollte“, sagt Renate Wegener. „Dabei hätten wir ihr gerne geholfen, das Erlebnis zu verarbeiten.“

