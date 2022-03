Milow

Der Weltgebetstag wird in über 120 Ländern in ökumenischen Gottesdiensten begangen. Vor Ort bereiten Frauen unterschiedlicher Konfessionen gemeinsam die Gestaltung und Durchführung der Gottesdienste vor. Jedes Jahr schreiben Frauen aus einem anderen Land der Welt die Gottesdienstordnung zum Weltgebetstag. In diesem Jahr kommt die Gottesdienstordnung zum Weltgebetstag gleich aus drei Ländern – Frauen aus England, Wales und Nordirland haben sie geschrieben. Sie war auch Anleitung für den Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen in der Kirchengemeinde Milow.

„Ich habe mit Frauen der Kirchengemeinde gemeinsam den Gottesdienst zum Weltgebetstag hier in Milow vorbereitet. Wir haben dazu eine kleine Videopräsentation mit Bildern aus England, Wales und Nordirland vorbereitet. Wir werden englische Kirchenlieder singen und Berichte von Frauen aus den Ländern hören“, erklärte Pfarrerin Hilke Seydich aus Milow.

Besondere Art des Glockenläutens

Los ging der Gottesdienst erst einmal mit einer besonderen traditionellen Art des Glockenläutens, dem sogenannten „Change Bell Ringing“. „Während bei uns, wie wir es kennen, eine Person die Kirchenglocken läutet, werden beim Change Bell Ringing mehrere Glocken unterschiedlichen Klangs von mehreren Menschen zum Läuten gebracht. Dies wird in England besonders gepflegt“, erläuterte Pfarrerin Hilke Seydich.

Pfarrerin Hilke Seydich moderierte den Weltgebetsgottesdienst. Quelle: Jürgen Ohlwein

Im Anschluss begaben sich die Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes auf eine Bilderreise durch die Geschichte, die Landschaft und die Religion der drei Länder.

Die Geschichte von Lina

Ganz gespannt hörten die Gäste des Gottesdienstes Annett Schöne und Claudia Hesse zu. Die beiden Frauen der Milower Kirchengemeinde erzählten von zwei Frauenschicksalen. Annett Schöne erzählte die Geschichte von Lina. Sie war eine Mutter, die für ihren psychisch kranken alleinerziehenden Sohn und seine vier Kinder da war. Das Geld habe nicht mal für die Grundbedürfnisse gereicht. So habe Lina oft auch auf ihr eigenes Essen verzichtet, um Lebensmittel für ihren Sohn und seine Kinder kaufen zu können. In der kirchlichen Gemeinschaft habe die Familie Hilfe gefunden.

„Das ist schon eine Geschichte, die unter die Haut geht. Sie macht aber auch Hoffnung, dass durch die Gemeinschaft in der Kirche vieles gut werden kann“, erklärte Annett Schöne.

Frauen der Kirchengemeinde Milow gestaltetetn den Weltgebetsgottesdiesnt nach Anleitung aus England, Wales und Nordirland. Quelle: Jürgen Ohlwein

Die Geschichte von Natalie

Die zweite Geschichte erzählte Claudia Hesse, sie handelte von Natalie – einer Frau, die von ihrem Mann misshandelt wurde. Sie beschreibt die Ängste der Frau sehr deutlich. Die Furcht davor, was ihr Mann als Nächstes tun wird. In der Schwangerschaft habe er sie schwer verletzt. Trotzdem habe sie das Kind geboren. Ihr Kind sei heute 13 Jahre alt. Von ihrem Mann habe sich Natalie inzwischen befreit. Heute sei ihr Leben voller Freude und Schönheit. Durch Gott habe sie die Kraft gefunden. Sie habe keine Angst mehr, weil sie wisse, dass Gott gute Pläne mit ihr habe.

„Das ist eigentlich eine traurige Geschichte, die aber dennoch ein gutes Ende gefunden hat. Leider leben auch heute noch Frauen in Angst vor ihrem Mann und werden misshandelt. Auch bei uns. Das macht schon sehr nachdenklich“, so Claudia Hesse.

In Milow wurden zum Weltgebetstag mit englische Lieder in englischer Sprache gesungen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Typische Speisen aus England, Wales und Nordirland

Nach dem Gottesdienst gab es dann noch einen gemütlichen kleinen Imbiss im Gemeindehaus. Dazu wurden typische Speisen aus England, Wales und Nordirland angeboten. Auch englischer Tee gehörte dazu. Natürlich mit Milch, wie man ihn in Großbritannien eben trinkt. Denise Rahneberg aus Bützer hatte dazu auch „Apple Pie“ gebacken. „Das ist ein Amerikanischer Apfelkuchen, der sehr gern in England gegessen wird. Das Rezept habe ich aus dem Internet“, erklärte Denise Rahneberg.

Von Jürgen Ohlwein