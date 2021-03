Rathenow

Vor mehr als 20 Jahren kam Metin Coban aus Bulgarien nach Rathenow. 2009 eröffnete er seinen ersten Dönerimbiss Deliorman Grill und Feinkost in der Schleusenstraße in Rathenow. Im Angebot hatte er neben Döner, Hamburger, Pasta und verschiedenen Salaten auch deutsche Gerichte wie Currywurst mit Pommes und Schnitzel. Die Nachfrage war so groß, dass er und seine Frau sich entschlossen, 2014 ein weiteres Geschäft in der Berliner Straße zu eröffnen.

Es ist nicht nur die gute Lage, die Kunden in das Geschäft in der Rathenower City lockt. Längst hat sich herumgesprochen, dass es hier richtig leckere Döner gibt. Besonders die pikanten und würzigen Soßen geben den Dönern ihren speziellen Geschmack.

Kreative Döner-Varianten mit leckeren Soßen-Kreationen machen den Döner bei Mentin Coban zum Geschmakserlebnis. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Wir haben zurzeit sieben verschiedene Sorten an Soßen im Angebot. Von pikant über scharf und würzig bis mild. Für jeden haben wir immer die passende Soßen da“, erzählt Metin Coban.

Die Soßen stellt der 57-Jährige übrigens alle selbst her. Auch bei den Dönern ist Metin Coban sehr kreativ. „Wir lassen uns immer wieder etwas Neues einfallen, um unsere Kunden zufriedenzustellen. Ganz wichtig für uns sind die qualitativ hochwertigen Zutaten. Wir legen großen Wert darauf, immer frische Zutaten zu verwenden“, erzählt Metin Coban.

Das Wichtigste für Metin Coban sind die Kunden. „Wenn ich eine neue Döner- oder Soßenkreation auf die Karte bringe, entscheiden die Kunden, wie es damit weitergeht. Der Kunde weiß, was ihm schmeckt“, so Metin Coban.

Besonders Familien holen ihren Döner bei Metin Coban. Wenn gerade nicht Corona ist, nutzen viele die Sitzmöglichkeiten im Geschäft und im Außenbereich.

2014 eröffnete Metin Coban seinen zweiten Deliorman Grill und Feinkost-Imbiss in der Berlinerstraße 7a. Quelle: Jürgen Ohlwein

Die neuste Kreation von Metin Coban ist ein Chicken-Gemüse-Döner Kebab mit gebratenem Gemüse und geriebenen Fetakäse. „Unseren Chicken-Gemüse-Döner haben unsere Kunden sehr gut angenommen. Für Leute, die kein Fleisch mögen, haben wir aber auch vegetarische Döner im Angebot“, so Metin Coban.

Auch preislich sind die Döner in den Metin-Cobans-Geschäften erschwinglich. Vom normalen Döner für 4,50 Euro bis zum Megadöner mit Fetakäse für 6 Euro ist für jeden etwas dabei.

Metin Coban hat auch viele Stammkunden. „Ihnen möchte ich auch ein großes Dankeschön für die Treue aussprechen. Wer möchte, kann bei uns auch telefonisch bestellen und seine Speisen zu einem vereinbarten Zeitpunkt abholen“, so verspricht es Metin Coban.

Von Jürgen Ohlwein