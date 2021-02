Werkstattbesuch in Rathenow: So wird das Fahrrad frühlingsfit gemacht

Rathenow

Kaum locken Sonne und milde Temperaturen die Menschen raus ins Freie, fällt vielen ein, dass es höchste Zeit wird, das Fahrrad wieder aus dem Keller zu holen. Radtouren stehen jetzt hoch im Kurs. Und in diesem Jahr dürfte die Lust, in die Pedale zu treten, vermutlich noch größer sein.

Angesichts all der coronabedingten Einschränkungen ist so ein Ausflug mit dem Fahrrad eines der wenigen Dinge, die man noch unbeschwert genießen kann. Doch bevor man sich auf den Sattel schwingt, lohnt ein genauer Blick auf das Rad und seine Einzelteile.

Denn für echten Fahrspaß, soll der Drahtesel natürlich wie geschmiert laufen. Einiges kann man selbst machen, für den großen Frühjahrscheck sollte man sich allerdings an den Fahrradmechaniker seines Vertrauens wenden.

Zur Galerie Harry Weber repariert seit 30 Jahren Fahrräder. Für den Frühjahrscheck nimmt er die MAZ-Leser mit in seine Werkstatt und erklärt,welche Teile bei einer Inspektion besonders im Fokus stehen.

Für die MAZ-Leser verrät Harry Weber vom Rathenower Fahrradhaus Berger, was zu einer gründlichen Inspektion gehört und warum man seinem Fahrrad eine solche regelmäßig gönnen sollte.

„Ähnlich wie bei einem Auto ist es ratsam auch ein Fahrrad durchchecken zu lassen und es nicht nur zur Reparatur zu bringen, wenn mal etwas kaputt ist“, macht Harry Weber deutlich. Der 44-Jährige Rathenower schraubt bereits seit seinem 14. Lebensjahr und führt heute zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder den Betrieb.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Landet ein Fahrrad hier zur Inspektion, wird jedes Teil auf Herz und Nieren geprüft. Alle Schrauben werden nachgezogen, Licht, Luft und Lenkung überprüft, Ventile gecheckt, jede einzelne Speiche nachgespannt, die Schaltung überprüft, die Kette geölt und einiges mehr.

Luft pumpen, Kette einfetten

Eine bis eineinhalb Stunden brauchen die Mechaniker für eine komplette Inspektion. „Das hängt natürlich vom Fahrrad selbst ab. Für ein E-Bike benötigen wir mehr Zeit als für ein einfaches Rad. Und es kommt auch darauf an, wie oft ein Kunde sein Fahrrad hat warten lassen und wie gut er es selbst pflegt“, so Weber.

Er rät zum Beispiel dazu, einmal im Monat oder spätestens alle zwei Monate Luft zu pumpen. Selbst wenn das Rad steht entweicht Luft. Wer dann damit fährt, strapaziert die Reifen unnötig. Stimmt der Luftdruck nicht, fährt sich das Fahrrad zudem nicht nur schwerer, man fährt sich auch schneller etwas ein und riskiert einen Platten.

Wer mehrmals in der Woche fährt, sollte auch mindestens einmal im Monat die Kette pflegen. „Jeder Mechaniker hat hier einen anderen Tipp. Ich empfehle die Kette mit einem trockenen Tuch abzuputzen und dann mit einem guten Kettenspray für Fahrräder einzusprühen“, sagt Harry Weber.

Verschleiß lässt sich nicht vermeiden

Warum man das tun sollte? Weil sich der alte Schmierstoff abnutzt und zu einer festen Kruste wird. Das macht die Kette unbeweglich und das wiederum führt dazu, dass sich das Fahrrad schwerer fährt.

Wer diese Tipps beachtet, wird merken, das Fahrrad fährt sich nicht nur leichter, es ist auch nicht so schnell verschlissen. Ganz vermeiden lässt sich Verschleiß natürlich nicht. Teile wie die Kette, Zahnkränze und Reifen müssen regelmäßig erneuert werden.

Ab einem gewisse Alter sind auch neue Kugellager und Bautenzüge fällig. „Wer auch im Winter mit dem Rad unterwegs ist, sollte wissen, dass auch Schnee, Eis und Salz nicht spurlos am Material vorbeigehen“, macht Harry Weber deutlich.

Wer clever ist, kommt rechtzeitig zum Check

Er wird in den nächsten Wochen besonders viel zu tun haben, denn den meisten fällt immer erst dann ein, dass ihr Fahrrad einen Check braucht, wenn sie damit losfahren wollen. Das führt jedes Jahr aufs Neue zu einem regelrechten Stau in der Werkstatt.

„Wer clever ist, bringt sein Fahrrad deshalb schon Ende des Jahres oder im Januar, Februar zu uns. Denn so bald die Temperaturen steigen, kommen alle auf einmal. Dann muss man natürlich länger auf sein Fahrrad warten. Allein in den ersten drei Tagen dieser Woche haben bis zu 80 Kunden nach einer Inspektion gefragt. So können schnell Wartezeiten entstehen“, erklärt Weber.

Zwischen 45 und knapp 100 Euro kostet ein Rundum-Check. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viel zu tun ist. Wer sein Rad regelmäßig in die Werkstatt bringt und es zwischendurch selbst pflegt, kommt meist günstiger weg.

Der Zustand der Fahrräder, die auf Harry Webers Werkbank landen, reicht von hingehunzt bis sehr sorgsam gepflegt. Die meisten aber liegen irgendwo im Mittelfeld, so Weber.

Von Christin Schmidt