Rathenow

Sonne pur erwartet die Westhavelländer am Sonnabend. MAZ-Redakteure verraten an dieser Stelle, was sie am Wochenende vorhaben.

Christin Schmidt, Redakteurin: Fußballplätze sind in der Regel nicht die Orte, an denen ich mein Wochenende verbringe. Wenn am Sonnabend Optik Rathenow im Kampf um den Landespokal zu Hause gegen Cottbus antritt, bin ich aber dabei. Um 14 Uhr ist Anpfiff. Die Sonne soll sogar scheinen. Das Stadion bietet Platz für bis zu 3000 Plätze. Also auf zum Vogelgesang unsere Mannschaft anfeuern.

Sebastian Morgner,Redaktionsleiter:In der Kirche Strodehne gibt es ein Herbstkonzert Aquamarine mit Catrina Steffen und Alexander Heinrich – zwei Wildpoeten auf Landgang. Die Veranstaltung startet am Sonntag um 16 Uhr.

Markus Kniebeler, Redakteur: Bei dem vorhergesagten Spätsommerwetter sollte man an die frische Luft. Also rauf aufs Rad und auf dem Havelland-Radweg über Göttlin und Grütz nach Schollene. Auf der rechten Seite das Wasser, auf der linken Seite der in allen erdenklichen Farben strahlende Wald. Schöner, als zu dieser Jahreszeit, bekommt man die Landschaft nicht zu Gesicht. Leider gibt es an der Strecke nicht viele Einkehrmöglichkeiten. Aber in Rathenow findet man auf jeden Fall eine.

Von MAZonline