Rathenow

Nachdem einem von Einschränkungen geprägten Osterfest ist die Vorfreude auf das Pfingstwochenende auch im Havelland besonders groß. Endlich wieder Feiertage mit der Familie verbringen – trotz Corona und natürlich mit der gebotenen Vorsicht. Aber gemeinsam und das ist es doch, was zählt.

Viele Havelländer werden die Pfingstfeiertage nutzen, um mit ihren Lieben ausgiebig zu frühstücken und da dürfen frische Brötchen natürlich nicht fehlen.

Zwar gönnen die meisten Bäcker sich und ihren Mitarbeitern ein langes Wochenende, ganz auf frisches Brot, Brötchen und Kuchen müssen die Westhavelländer aber nicht verzichten.

Filialen in Rathenow , Premnitz und Friesack öffnen

Die Rathenower Bäckerei Thonke heizt an beiden Tagen den Backofen an und beliefert Filialen in Rathenow, Premnitz und Friesack mit frischen Backwaren. Die MAZ hat die Öffnungszeiten für alle Brötchenliebhaber zusammengetragen:

Am Pfingstsonntag öffnet das Café Schillerlocke in Premnitz von 7.00 bis 16.30 Uhr. In Rathenow ist die Filiale im Friedrich-Ebert-Ring von 7.00 bis 10.30 Uhr geöffnet. Im Backshop im Kaiserbahnhof gibt es an diesem Tag von 7.00 bis 16.30 Uhr Brötchen und Co.

Auch in Friesack öffnet die Thonke-Filiale in der Kleßener Straße 32a von 7.00 bis 10.00 Uhr.

Am Pfingstmontag ist das Café Schillerlocke in Premnitz ebenfalls von 7.00 16.30 Uhr offen. Ebenso die Filiale im Rathenower Kaiserbahnhof – 7.00 - 16.30 Uhr.

Von Christin Schmidt