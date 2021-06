Westhavelland: Ferientipps von Angeln bis Skaten – Wo Ferien so richtig Spaß machen 

Rathenow

Die Zeugnisse sind ja meist schnell vergessen. Das ist für Ferienkinder auch nicht schwer, denn in den Ferien gibt es viele Angebote, wie sie die Zeit erlebnisreich herumbekommen. Baden, radeln, basteln, lesen – es gibt viele Möglichkeiten. Stubenhocker muss im Westhavelland keiner sein. Und wer gar nicht ohne Schule auskommt, für den gibt es ganz spezielle Angebote.

Das Naturbad Premnitz hat geöffnet. Quelle: Markus Kniebeler

Das Naturbad in Premnitz hat vor ein paar Tagen zum Anbaden und Anrutschen eingeladen. Die 20.000 Quadratmeter große Anlage ist im Sommer täglich von 10 bis 20 Uhr für die Badefreunde geöffnet. Und einen Imbiss gibt es hier auch: Denn Pommes und Currywurst gehen irgendwie immer.

Quelle: Christin Schmidt

Ein spannender Ortist für Kinder auch das Optikindustriemuseum in Rathenow im Kulturzentrum am Märkischen Platz. Hier erfährt man alles zur Geschichte der Brille – aber auch andere Themen zur Stadt- und Heimatgeschichte sind allgegenwärtig. Eine spannende Spurensuche wartet.

Der Rideplatz in Rathenow Quelle: Markus Kniebeler

Der Rideplatz am Körgraben in Rathenow ist natürlich auch in den Sommerferien ein beliebter Treffpunkt. Hier können sich die Kinder und Jugendlichen nicht nur mit Scooter, Skateboard oder BMX auf den Rampen austoben. Eine Beach-Volleyball-Anlage lädt zu Aufschlägen im Sand ein, auf dem Basketball-Feld können kleine Turniere stattfinden. Zudem gibt es genug Platz, um einfach nur zu entspannen. Wer Lust hat, kann sich auch an den Outdoor-Sportgeräten in den Ferien verausgaben. Die Streetworker werden vor Ort sein und ein Programm bieten. Langeweile dürfte hier also nicht aufkommen.

Das Grüne Klassenzimmer bietet ein Freizeitprogramm während der Sommerferien für Kinder an. Quelle: Mariella Doblhofer

Das Grüne Klassenzimmerim Optikpark Rathenow ist während der Sommerferien mit einem besonderen Ferienprogramm dabei. Kinder und Jugendliche können hier Themenwochen erleben. Es wird gebastelt, gemalt und natürlich steht auch jede Menge Sport im Angebot. Außerdem gibt es ein Wasser-Spielmobil, das am Eichendreick aufgestellt wird. Der Optikpark ist auch sonst ein schönes Ziel in den Ferien. Mit Kindern eine Floßfahrt unternehmen, einen der Spielplätze erkunden und die frische Luft genießen: Was will man mehr? Erwachsene können – während die Kinder das Grüne Klassenzimmer besuchen – den Park genießen. So hat der Optikpark für alle etwas im Programm. Die Ferienangebote im Grünen Klassenzimmer starten kommenden Montag.

Das Museum im ehemaligen Kolonistenhof in Großderschau (Havelland) zeigt Exponate aus dem Landleben früherer Generationen. Darunter auch diesen Schulraum. Quelle: Tobias Wagner

Der Kolonistenhof Großderschauist ebenfalls einen Besuch wert. Hier tauchen die Gäste in die Geschichte der Siedler ein, die diese Region urbar gemacht haben. Zudem gibt es viel über altes Handwerk zu erfahren und über die Butterakademie. Der Kolonistenhof hat auch ein großes Freigelände.

Freizeithaus Mühle bietet ein Zeltlager in Wassersuppe mit Neptunfest Quelle: Markus Kniebeler

Das Freizeithaus „Mühle“am Schwedendamm in Rathenow bietet in diesem Jahr wieder ein buntes Sommerprogramm. Unter anderem wird in Wassersuppe ein Neptunfest gefeiert. Dazu kommen Ausflüge nach Berlin in den Tierpark und Sportangebote. Zudem gibt es verschiedene Basteltage für Kreative direkt im Freizeithaus.

Die Rathenower Stadtbibliothek hält Lesespaß bereit. Quelle: Markus Kniebeler

In der StadtbibliothekRathenow am Schleusenplatz steht eine große Anzahl Bücher bereit. Natürlich kann man sich hier auch andere Medien ausleihen. Wann hat man mehr Zeit zur Buchlektüre, als in den Ferien? An Regentagen zuhause – oder man nimmt das Buch mit an den Badestrand.

Angelcamp am Buckower See. Quelle: Christin Schmidt

Angeln an der Havel statt zocken am PC: Das beliebte Angelcamp der Kreissportjugend Havelland ist zwar ausgebucht, angeln kann man in den Ferien aber auch allein oder mit Freunden. Das Westhavelland bietet mit seinen Seen und der Havel jede Menge Möglichkeiten, um auf Fischfang zu gehen. Ein echtes Naturerlebnis.

