Westhavelland

Die Arbeitsagentur hat die Pendler-Statistik für das vergangene Jahr veröffentlicht. Danach gibt es im Havelland knapp 36 900 Menschen, die zur Arbeit pendeln. Dem stehen 15 685 Männer und Frauen gegenüber, die täglich ins Havelland fahren, um zu arbeiten. Damit ist die Zahl der sogenannten Auspendler, die im Havelland also leben und anderswo arbeiten, mehr als doppelt so hoch wie jene, die einpendeln, also etwa in Berlin leben und im Havelland arbeiten. 30 235 Havelländer leben und arbeiten im Landkreis.

Verglichen mit den Zahlen von 2016, also von vor fünf Jahren, sieht es wie folgt aus: 33 486 Männer und Frauen wohnten damals im Havelland und fuhren anderswo hin zum arbeiten. Damit hat sich die Zahl der Auspendler um etwa 3400 erhöht binnen fünf Jahren. Rund 28 746 Männer und Frauen leben und arbeiten im Havelland im Jahr 2016. Fünf Jahre später, 2021, sind das 30 235 Havelländer, denen es geglückt ist, im Landkreis Arbeit und Zuhause zu haben.

Zahl der sogenannten Ein- und Auspendler fast identisch

Für das Westhavelland sieht es folgendermaßen aus: Spannend ist dabei besonders die Stadt Rathenow. Dort entspricht die Zahl der Einpendler – 4344 – fast der der Auspendler, 4378. Fast ebenso groß ist die Zahl der Menschen, die in Rathenow leben und arbeiten. Das sind im vorigen Jahr 4480 Männer und Frauen gewesen.

In Premnitz überwiegt die Zahl der Menschen, die die Stadt täglich verlassen, um ihrer Arbeit nachzugehen, deutlich gegenüber jener der Einpendler und der, die in Premnitz leben und arbeiten. 2116 Premnitzer pendeln aus, 832 arbeiten in ihrer Heimatstadt und 1073 leben außerhalb von Premnitz und kommen zum Arbeiten in die Stadt. Vor fünf Jahren sahen die Zahlen ähnlich aus.

34 Gollenberger arbeiten vor Ort

In Gollenberg pendelten im vorigen Jahr 124 Beschäftigte raus aus der Gemeinde zur Arbeit. 24 Männer und Frauen haben ihre Arbeit in Gollenberg. 35 Menschen pendeln zur Arbeit dorthin.

Ähnlich sieht die Zahl in Großderschau aus. 25 Menschen haben an ihrem Wohnort ihre Arbeitsstätte, 40 kommen zum Arbeiten dorthin und 162 Menschen pendeln. In Havelaue bietet sich ein vergleichsweise ähnliches Bild. Mehr als vier Mal so viele Menschen pendeln an einen anderen Ort als die, die in Havelaue wohnen und gleichzeitig auch arbeiten.

1530 Pendler im Milower Land

Kleßen-Görne: 117 Menschen müssen weiter fahren zur Arbeit, 15 haben die Arbeit quasi vor ihrer Haustür. In Märkisch Luch pendeln fast 500 Menschen zur Arbeit aus der Gemeinde heraus, 73 pendeln hinein und für 39 Männer und Frauen ist Wohnort gleich Arbeitsort.

Im Milower Land kommen auf 1530 Pendler im vorigen Jahr 202 Menschen, die vor Ort ihre Arbeit haben. Das sind fast acht Mal weniger. Immerhin 355 Männer und Frauen pendeln von außerhalb nach Milower Land, um zur Arbeit zu gelangen. Das ist im Westhavelland nach Rathenow und Premnitz die dritthöchste Zahl an Einpendlern.

95 Nennhausener haben das Glück, vor Ort auch ihre Arbeit zu haben. 650 Menschen in Nennhausen haben hingegen ihre Arbeit nicht an ihrem Wohnort Nennhausen. 224 Männer und Frauen kommen zur Arbeit nach Nennhausen.

Ausgewogene Zahlen in Rhinow

In Rhinow fällt auf, dass die Zahlen ausgewogener sind: 136 Menschen in Rhinow haben vor der Haustür ihre Arbeit, 472 müssen längere Strecken fahren. 278 Männer und Frauen kommen nach Rhinow, um dort zu arbeiten. Sie wohnen außerhalb.

In Stechow-Ferchesar und Seeblick leben mit 340 Beschäftigten gleich viel Auspendler. Auch die übrigen Daten ähneln sich. 22 Männer und Frauen arbeiten in Stechow-Ferchesar an ihrem Wohnort, das sind fünf mehr als in Seeblick. 119 Männer und Frauen fahren täglich zur Arbeit nach Stechow-Ferchesar, 107 sind es in Seeblick.

Von Marion von Imhoff