Rathenow

Vom kommenden Donnerstag an werden die Anwohner der Genthiner Straße aufatmen. Denn der Verkehrslärm vor ihren Häusern dürfte sich von diesem Zeitpunkt an erheblich reduzieren. Grund sind Verkehrsschilder mit einer rot umrandeten 30, die am Montag installiert wurden. Klappen kann es mit der Lärmreduzierung natürlich nur, wenn sich die Verkehrsteilnehmer an die Tempobegrenzung halten.

Schutz der Anwohner

Die Geschwindigkeitsreduzierung auf der wichtigsten Ausfallstraße vom Stadtzentrum gen Westen ist Teil des Lärmaktionsplans, den die Rathenower Stadtverordneten im Jahr 2018 verabschiedet haben. Durch die nächtliche Geschwindigkeitsreduzierung auf viel befahrenen innerstädtischen Straßen sollen Anwohner vor ruhestörendem und – im schlimmsten Fall krank machendem Lärm – geschützt werden.

Die Genthiner Straße ist die erste von drei beantragten Strecken, auf der nach Prüfung durch die Straßenverkehrsbehörde des Kreises die nächtliche Tempominderung – sie gilt von 22 bis 6 Uhr – eingeführt wird.

Gleich am Montagmorgen hatten Daniel Pfarr und Detlef Mallon, Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs, mit dem Aufstellen der Schilder begonnen. Vor Ort montierten sie die 30er-Schilder sowie die Hinweise auf die Stunden, in denen die Reduzierung gilt, auf die zugehörigen Pfähle und verankerten diese im Erdreich neben der Fahrbahn.

Zwischen der Friedensbrücke und der Einmündung der Semmelweisstraße stehen nun insgesamt zehn 30er-Schilder – fünf auf jeder Straßenseite. Übersehen kann man die Veränderung auf der gut einen Kilometer langen Strecke also kaum.

Forderung nach Überwachung

Ob sich die Verkehrsteilnehmer an die neue Regelung halten, steht aber auf einem anderen Blatt. Bei den Diskussionen zum Thema im Bauausschuss wurde wiederholt angemerkt, dass eine Temporeduzierung ihre Wirkung nur entfalten könne, wenn sie überwacht und Verstöße geahndet würden.

Dem widerspricht Jens Hubald, Leiter des Sachgebiets Stadtentwicklung im Rathenower Rathaus, und belegt das mit Erhebungen aus der Stadt Frankfurt/Main. Dort hätten Messungen in 30er-Zonen zwar gezeigt, dass viele Verkehrsteilnehmer sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielten. Dennoch habe die gemessene Geschwindigkeit weit unter derjenigen gelegen, die vor Aufstellen der 30er-Schilder dort gemessen worden sei.

Zwei weitere Straßen sollen folgen

Mit der Genthiner Straße ist also die erste Strecke im Stadtgebiet in eine nächtliche 30er-Zone verwandelt worden. Zwei weitere sollen folgen. Und zwar die B 102 zwischen der ehemaligen Hauptkreuzung und dem Kreisverkehr am Grünauer Weg sowie die Steinstraße zwischen der Schleusenbrücke und der Langen Brücke. Nach Auskunft von Hubald liegen die Anträge bei der Straßenverkehrsbehörde. Mit einer Bewilligung sei in absehbarer Zeit zu rechnen.

Der Effekt der Maßnahme, sollte auf den genannten drei Straßenabschnitten die nächtliche Geschwindigkeitsreduzierung gelten, kann sich sehen lassen. Nach Auskunft Hubalds würden die 30er-Schilder rund 300 Anwohnern eine ruhigere Nacht bescheren.

Befragung der Anwohner geplant

Ob das tatsächlich der Fall sein wird, soll in einer Befragung ermittelt werden. „Rund ein halbes Jahr nach dem Aufstellen der Schilder werden wir die Anwohner nach ihren Erfahrungen befragen“, so Hubald. Dann wird sich zeigen, wie groß der Effekt der Temporeduzierung tatsächlich ist.

Übrigens ist die Stadt Rathenow, was den Lärmschutz der Anwohner angeht, nicht der Vorreiter im Westhavelland. In Premnitz wurde bereits im vergangenen November das Tempo auf einer der zentralen innerstädtischen Routen reduziert. Auf der B 102 ist zwischen der Bahnhofstraße und der Goethestraße in der Zeit von 22 bis 6 Uhr nur noch eine Höchstgeschwindigkeit 30 Kilometern pro Stunde erlaubt.

Nach Auskunft aus der Premnitzer Verwaltung ging die Umstellung ziemlich geräuschlos und ohne nennenswerte Proteste über die Bühne.

Von Markus Kniebeler