Wie Diana Golze die Menschen in Rathenow zu einem neuen Aufbruch bewegen will

Rathenow

Es ist ein einziger Satz, mit dem Diana Golze das umreißt, was sie seit Wochen umtreibt. „Ich will Bürgermeisterin von Rathenow werden.“ Die Chance dazu eröffnete ihr ihre Partei, Die Linke, am vergangenen Freitag mit der offiziellen Nominierung. „Du sollst Bürgermeisterin von Rathenow werden“, sagte darum der Kreisvorsitzende der Linken, Christian Görke.

Lange hat sie überlegt, das gibt Diana Golze am Freitag ganz offen zu. „Ich habe beruflich eine neue Heimat gefunden und mich weitgehend aus der Politik zurückgezogen.“ Aber als dann Ronald Seeger (CDU) bekanntmachte, dass er sein Amt im kommenden Jahr aus Gesundheitsgründen niederlegen wolle, da sei sie von vielen Rathenowerinnen und Rathenowern angesprochen worden.

Sehr beeindruckt

„Beeindruckt hat mich, dass darunter viele waren, die ansonsten nicht unbedingt die Linke wählen. Aber die Bürgermeisterwahl ist eine Personen-Entscheidung.“

In ihrer Antrittsrede machte Diana Golze klar, wie sie sich ihre Amtsführung vorstellt: „Nach der Landesgartenschau und der Bundesgartenschau brauchen die Leute wieder etwas, woran sie mitwirken können.“

Die Linke nominiert Diana Golze zur Bürgermeisterkandidatin. Quelle: Joachim Wilisch

Die Einwohner der Stadt sollen am politischen Entscheidungsprozess mehr mitwirken dürfen als bisher. „Wenn man das so macht, ergibt sich daraus Transparenz. Wenn man sagt, dass etwas nicht geht und warum das so ist, nimmt man die Leute mit.“ Diese Transparenz fehle derzeit.

Rathenow solle eine Stadt mit starken Familien werden. Diana Golze war als Bundestagsabgeordnete Kinderbeauftragte: „Kinderrechte können wir auch in Rathenow umsetzen. Das geht.“

Neuer Aufbruch

Mit der Bürgermeisterwahl am 6. März ergebe sich die große Chance, eine neue Aufbruchstimmung zu erzeugen. Diana Golze erinnert dar-an, dass es Ansätze gibt. „Wir haben das Buch der Ideen, das alle Bürger mitgeschrieben haben. Daraus wurde ein Leitbild. Aber was ist dann passiert? Nichts mehr!“

Nicht nur Experten

Stadtentwicklung solle mit ihr im Bürgermeisteramt eine Stabsstelle werden, in der nicht nur Experten aus der Kommunalverwaltung sitzen. „Ich will Menschen aus der Stadt dabei haben, die ihre Expertise und ihr Wissen mitbringen.“ Ein schönes Beispiel sei die Kulturentwicklungsplanung in der Stadt, die aber weiter vorangetrieben werden müsse.

Christian Görke überreicht den Wahlkampf-Notfallkoffer. Quelle: Joachim Wilisch

„Rathenow ist nicht irgendein Produkt von hier oder eine Landesgartenschau oder etwas in der Art – die Menschen, die hier leben, sind Rathenow.“

Diana Golze stimmte ihre Parteifreunde am Freitag auf einen langen Wahlkampf ein. „Wir wissen nicht, ob es größere Veranstaltungen geben kann und wie wir den Wahlkampf angesichts der Pandemie-Lage organisieren.“ Rathenow sei – wenn man an die Briefkästen will –, eine Stadt der weiten Wege.

Deutliches Ergebnis

Die Nominierung war eine Formalie. Mit 17 Stimmen bei 17 wahlberechtigten Parteimitgliedern wurde Diana Golze als Kandidatin bestätigt. Das freute ganz besonders Christian Görke. Der Kreisvorsitzende hatte ein Köfferchen dabei mit einem Erste-Hilfe-Instrumentarium für Wahlkämpferinnen. Beruhigungspillen (rein pflanzlich), Verbandszeug und was man so braucht.

Diana Golze bei ihrer Bewerbungsrede. Quelle: Joachim Wilisch

Görke sieht in Diana Golze eine große Chance für Rathenow. „Du bist bestens vernetzt. Du hat Regierungserfahrung und kennst die Kommunalpolitik. Und Du hast schon so manchen Sturm überstanden, die besten Voraussetzungen für das Bürgermeisteramt. Das braucht Rathenow.

Eigentlich Nummer 4

Mit dem Wahltag hat Diana Golze auch den 8. März im Blick. Zwei Tage nach der Wahl ist der Internationale Frauentag. Bei dem Treffen hieß es, Diana Golze könnte die dritte Frau werden, die in Rathenow die Geschicke der Stadt führt. Nimmt man es genau, wäre Diana Golze die vierte Bürgermeisterin.

Man muss ziemlich lange zurückschauen. 1951 war Gertrud Kienast kurz für einige Monate die Rathauschefin. Es folgen von 1953 bis 1957 Ilse Kabelitz und von 1957 bis 1970 Ida Dorn.

Junge Kandidaten

Mit Diana Golze ist die dritte Kandidatin für den Bürgermeisterwahlkampf nominiert. Dazu gesellen sich Corrado Gursch von der CDU und Sebastian Lodwig von der SPD. Dieser Wahlkampf setzt noch ein Zeichen für die Zukunft. Diana Golze ist mit Mitte 40 vorerst die älteste Kandidatin.

Tritt Jörg Zietemann an? Noch hält er sich bedeckt. Quelle: Markus Kniebeler

Nach wie vor wird auch der stellvertretende Bürgermeister und Leiter des Hauptamtes, Jörg Zietemann, als Kandidat genannt. Noch hat dieser sich aber nicht öffentlich zu dem Thema geäußert. Einen Hinweis, dass Zietemann dabei ist, hat er selbst geliefert, als er sich von der Position des Stadtwahlleiters zurückzog.

Freude auf das Kommende

Diana Golze freut sich auf das Gespräch mit den Menschen in der Stadt: „Wir alle sind Rathenow und wollen etwas bewegen.“

Von Joachim Wilisch