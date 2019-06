Rathenow

An Fontane kommt in diesem Jahr in Brandenburg niemand vorbei. Wer auch nur die entfernteste Beziehung zu dem Dichter, der vor 200 Jahren geboren wurde, herstellen kann, der spielt im Jubiläumsjahr diese Karte.

Lesungen, Wanderungen, Radtouren, Dorffeste beziehen sich auf den berühmten Schriftsteller. Und der Devotionalienhandel blüht: T-Shirts, Feuerzeuge, Kulis, Fähnchen – was sich bedrucken lässt, wird mit dem markanten Konterfei Fontanes bedruckt.

Zur Galerie Im Schatten der Sankt-Marien-Andreas-Kirche hat der Keramiker Klaus Handschuh ein kleines Atelier. Hier entstehen seine unverwechselbaren Arbeiten, mit denen er dem Havelland ein Denkmal setzt.

Wenn man das Atelier des Keramikers Klaus Handschuh auf dem Rathenower Kirchberg betritt, könnte man meinen, dass auch er auf den Fontanezug aufgesprungen ist.

Die berühmte Birne aus dem Ribbeck-Gedicht ziert Tassen, Teller und Kannen. Und auf den größeren Stücken sind sogar die Anfangsverse des lyrischen Werkes zu lesen, das jüngsten Umfragen zufolge zu den drei beliebtesten Gedichten der Deutschen gehört: „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand.“

Ribbeck-Besuch gab den Ausschlag

Der Unterschied zu den oben erwähnten Fontane-Gimmicks – vom ästhetischen Wert ganz abgesehen – ist, dass Handschuh das Dichtermotiv entdeckt und verwendet hat, als an das 200. Jubiläum noch niemand dachte.

Im Jahr 2005 habe er erstmals Kontakt zu der Familie von Ribbeck gehabt, so Handschuh. Von der Begegnung inspiriert, habe er sich entschlossen, das Gedicht zum markanten Motiv seiner Keramik zu machen.

Birne auf Tasse. Quelle: Markus Kniebeler

Dieser Plan passte hervorragend in das ästhetische Konzept, das Handschuh einige Jahre zuvor entwickelt hatte. Unter dem Motto „Blick ins Land“ setzt er der havelländische Landschaft auf seinen getöpferten Werken ein Denkmal.

Hommage ans Havelland

Und das tut der gelernte Grafiker auf eine unverwechselbare Art und Weise: Wer das Havelland schätzt und eine von Klaus Handschuh gestaltete Tasse zur Hand nimmt, der erkennt die Gegend sofort wieder.

Kopfweiden, weite Felder, ein Kirchlein im Hintergrund, daneben ein Gehöft – so wird eine Landschaft auf den Punkt gebracht. „Ich wollte etwas schaffen, das die Schönheit des Havellandes wiedergibt und einen hohen Wiedererkennungswert hat.“

Beschränkung aufs Wesentliche

Die Ribbeck-Motive passen in diese Serie wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Die Beschränkung auf das Wesentliche, das die „Blick ins Land“-Kollektion auszeichnet, findet sich auch hier. Handschuh lässt alles Überflüssige weg, arbeitet fast nur mit der Farbe Grün, setzt nur hin und wieder einen roten Akzent. Und dann ist da seine markante Handschrift, mit der er den Gedichtanfang verewigt. „Ich hätte nie gedacht, dass ich das mit meiner Klaue hinbekomme“, sagt er.

Mit elegantem Schwung pinselt Handschuh die berühmten Fontane-Verse auf Teller und Tassen. Quelle: Markus Kniebeler

Diese Arbeiten sind bei Havelländern, die sich und ihre Heimat wiedererkennen, beliebt. Aber auch Menschen von außerhalb verlieben sich in die formschöne Gebrauchskunst. Als das WDR-Fernsehen vor einiger Zeit ein kleines Porträt des Keramikers ausstrahlte, erhielt Handschuh Anfragen aus allen Ecken der Republik.

„Das Kuriose an der Geschichte ist, dass ich bis zu dem besagten Ribbeck-Besuch das berühmte Fontane-Gedicht gar nicht kannte“, verrät Handschuh. Das hat sich grundlegend geändert. Hunderte, wenn nicht tausende Male hat er die berühmten Verse mit sicherer Hand auf seine Keramiken gepinselt. Der alte Fontane, das ist mal sicher, hätte seine hellste Freude daran.

Von Markus Kniebeler