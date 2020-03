Wie die Feuerwehr sich vor dem Virus schützt

Rathenow

Das Thema Corona hat auch auf der Rathenower Feuerwache zu Einschränkungen geführt. Standen bis vor wenigen Wochen die Türen zu Büros und Einsatzzentrale stets offen, ist derzeit nur noch wenigen der Zugang erlaubt.

„Jeder muss sich über die Telefonanlage anmelden“, sagt Ortswehrführer Oliver Lienig. Wer nicht zur Wehr gehöre oder zum Sachgebiet Brandschutz der Stadtverwaltung komme ohne triftigen Grund nicht in die Wache.

Neue Verhaltensregeln

Auch die Feuerwehrleute selbst müssen sich an neue Verhaltensregeln gewöhnen. Vor und nach jedem Einsatz ist es Pflicht, die Hände gründlich zu waschen und zu desinfizieren. Und der Gewohnheit, nach einem Einsatz in Gruppen zusammenzustehen, wurde auch ein Riegel vorgeschoben.

„Wir sind bestrebt, die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu beschränken“, sagt Lienig. So solle verhindert werden, dass das Virus sich möglicherweise unter den aktiven Kameraden verbreitet.

Alle Dienstabende abgesagt

Abgesagt sind außerdem alle Dienstabende, Ausbildungsveranstaltungen und sonstigen Zusammenkünfte – vorerst bis Ende Mai. Leider fällt auch das große Fest zum 140. Geburtstag der Rathenower Feuerwehr dem Corona-Virus zum Opfer.

Feuerwehrfest um ein Jahr verschoben Am 8. Mai 1880 wurde die Rathenower Feuerwehr gegründet. Der 140. Geburtstag sollte am 9. Mai mit einem großen Fest auf dem Gelände der Feuerwache gefeiert werden. Auch ein Umzug durch die Stadt war geplant. Wegen der Corona-Krise wurde das Fest auf den 8. Mai 2021 verschoben. An dem Programm mit Umzug, Vorführungen, Kinderbelustigung, Musik und leiblichen Genüssen wird festgehalten.

Seit zwei Jahren arbeitet ein eigens zu diesem Zweck gegründetes Festkomitee an der Vorbereitung der Veranstaltung. Alles sei perfekt organisiert gewesen, so Lienig. „Das wir das so kurzfristig absagen mussten, ist schon schade“, sagt Lienig. Aber die momentane Situation lasse keine andere Wahl.

Feier um ein Jahr verschoben

Allerdings wird der Einsatz nicht umsonst gewesen sein. „Wir holen die Feier im kommenden Jahr nach“, sagt der Ortswehrführer. Am 8. Mai 2021 werde der runde Geburtstag nachgefeiert. Dankenswerterweise hätten alle Mitwirkenden, mit denen man in diesem Jahr geplant habe, zugesagt, im kommenden Jahr dabei zu sein.

Voll einsatzbereit

Trotz der oben genannten Einschränkungen im Dienstbetrieb der Wache muss niemand befürchten, die Hilfe der Feuerwehr im Notfall nicht in Anspruch nehmen zu können. „Wir sind zu 100 Prozent einsatzbereit“, sagt Lienig.

Es gibt auch schon Pläne für den Fall, dass sich die Zahl der Infektionen in Rathenow schlagartig erhöht. Dann würde auf der Wache ein 10 bis 12 Mann starker Tagesdienst eingerichet. Diese Truppe würde als autarke Einheit die normalen Einsätze abarbeiten – möglichst ohne Kontakt zu anderen Feuerwehrleuten. So soll die Gefahr, dass das Virus die gesamte Wehr lahm legt, minimiert werden.

So weit ist es momentan allerdings noch nicht. „Aber wir sind für solch einen Fall gerüstet“, so Lienig. Die Gruppe sei zusammengestellt, die in Frage kommenden Kameraden stünden in kürzester Zeit für den Sondereinsatz zur Verfügung.

Von Markus Kniebeler