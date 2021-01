Wie eine Kiste voller Bücher in den Rathenower Stadtwald kam

Rathenow

Dass der Wald voller Geheimnisse steckt, ist allgemein bekannt. Nicht nur in der nordischen Mythologie wurden Baumgeister verehrt, auch heute noch kann man, wenn man wie der Förster Peter Wohlleben ein Buch über das geheime Leben der Bäume schreibt, mit einem Millionenpublikum rechnen.

Auch der Rathenower Stadtwald ist ein faszinierender Ort. Und seit einiger Zeit ist er um ein Geheimnis reicher. Allerdings handelt es sich um ein vom Menschen gemachtes Geheimnis.

In unmittelbarer Nähe des Forsthauses Riesenbruch steht in einer Schutzhütte eine hölzerne Box, die an eine Schatzkiste erinnert. Wer den Deckel lüftet, wird überrascht sein. Der Blick fällt auf rund 50 gut erhaltene Bücher. Und das Besondere an der Sache: Wer Lust hat, eines dieser Bücher zu lesen, kann es einfach mitnehmen. Kostenlos, ohne jegliche Verpflichtung.

Idee nach dem ersten Lockdown

Aufgestellt wurde die Bücherkiste von Anette Querfurth, die im Forsthaus nebenan lebt. Statt einige der Schmöker, die sie während des Corona-Lockdowns gelesen hatte, im Regal verstauben zu lassen, packte sie sie in zwei Plastikwannen und postierte diese in der Schutzhütte. Auf einem Zettel erklärte sie kurz, dass jeder, der Interesse habe, sich bedienen könne. Und wer selber ein Buch in die Wannen legen wolle, sei herzlich eingeladen.

Nach nur wenigen Tagen stellte Anette Querfurth fest, dass diese Form des Büchertauschs bestens funktioniert. Endlich hatte Corona mal eine beflügelnde Wirkung. Wegen der Pandemie waren mehr Leute als üblich im Wald unterwegs. Und die Lust am Lesen hat während der pandemiebedingten Einschränkungen erwiesenermaßen auch zugenommen. So kam es, dass fast täglich neue Bücher in den Wannen lagen, während vorhandene Exempare einen neuen Besitzer fanden.

Ständiger Austausch

Weil die Beliebtheit der Aktion nicht nachließ, ersetzte Querfurth die Wannen Ende des vergangenen Jahres durch eine stabile Holzkiste, die nun täglich von Spaziergängern angesteuert wird.

Letzteres sei das eigentliche Ziel gewesen, sagt die Initiatorin der Aktion. „Wir wollten den Spaziergängern, die im Stadtwald unterwegs sind, eine zusätzliche Attraktion bieten“, sagt sie. Und das hat funktioniert. Viele, die regelmäßig ihre Runden drehen, machen Halt an der Box und schauen, welche neuen Exemplare es in die Sammlung geschafft haben.

Für jeden Geschmack etwas vorhanden: Blick in die Bücherkiste am Forsthaus Riesenbruch. Quelle: Markus Kniebeler

Tatsächlich könnte die Bandbreite der literarischen Erzeugnisse größer kaum sein. Aktuell etwa reicht die Palette vom knallharten Krimi amerikanischer Machart über die romantischen Liebesgeschichten der Bestsellerautorin Nora Roberts bis zu einem aktuellen Werk der angesehenen Kinderbuch-Autorin Cornelia Funke.

Doch auch Literatur-Klassiker wie Umberto Ecos „Der Name der Rose“ oder Jack Londons „Der Seewolf“ liegen in der Box. Und sogar ein in Sütterlinschrift verfasstes Buch des längst vergessenen süddeutschen Dichters Otto Rombach mit dem Titel „Adrian, der Tulpendieb“. Inklusive persönlicher Widmung der Schenker an den Beschenkten, datiert auf den 30. Juni 1947.

Sogar Bücher mit Widmung sind in der Bücherkiste zu finden. Quelle: Markus Kniebeler

All diesen Büchern ist gemein, dass sie sich in gutem Zustand befinden. Offenbar haben die Menschen Respekt vor dieser Art des kulturellen Austauschs. „Hier wird kein Müll abgeladen“, bestätigt Anette Querfurth, die täglich nach dem Rechten sieht.

Und augenscheinlich haben die Nutzer auch das Prinzip verstanden. Es geht nicht darum, einen Ort zu finden, an dem nicht gebrauchte Bücher stapelweise entsorgt werden können. Sondern um einen Austausch im kleinsten Stil. Der eine legt ein Buch rein, der andere nimmt eines mit. So erneuert sich der Bestand ohne große Eingriffe Woche für Woche fast von selbst.

Und weil das so gut funktioniert, soll das auch vorerst so bleiben. Dem Beispiel größerer Städte, in denen ausgediente Telefonzellen zu Bücherboxen umfunktioniert werden, will Anette Querfurth nicht folgen. Und ehrlich gesagt: eine hölzerne Truhe passt ja ohnehin viel besser in den Wald als ein Telefonhäuschen in grellen Farbe.

Von Markus Kniebeler