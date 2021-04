Havelland

Die Offerte des Landes an den Kreis, auf der Regionalexpresslinie RE 4 zwischen Rathenow und Berlin zusätzliche Züge fahren zu lassen, hat in der Kommunalpolitik für gebremste Begeisterung gesorgt. Christian Görke, verkehrspolitischer Sprecher der Linken im Land Brandenburg, hatte das Angebot in der vergangenen Woche als „vergiftetes Geschenk“ bezeichnet.

So weit wollte der havelländische Landrat Roger Lewandowski nicht gehen. Erst einmal sei es zu begrüßen, dass das Land in Abstimmung mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg eine Möglichkeit gefunden habe, den Takt auf der wichtigsten Pendlerstrecke im Westhavelland zu verdichten. Allerdings seien noch einige entscheidende Dinge zu klären.

Uneinigkeit über Finanzierung

Strittigster Punkt dürfte die Finanzierung sein. Das Land hatte vorgeschlagen, einige Züge der zwischen Berlin Jungfernheide und Wustermark verkehrenden RB 13 bis nach Rathenow zu verlängern. Allerdings solle der Kreis, so die Ansage des Landes, ein Drittel der Gesamtkosten in Höhe von rund zwei Millionen Euro selber tragen.

Diese Forderung hatte Görke dazu veranlasst, von einem „vergifteten Geschenk“ zu sprechen. Denn die Finanzierung des regionalen Bahnverkehrs sei ureigene Aufgabe des Landes. Deshalb sei es fast schon unanständig, den Kreis zur Kasse zu bitten.

Keinen Präzendenzfall schaffen

Die Fraktionschefs im havelländischen Kreistag sehen das ähnlich. „Mit einem solchen Schritt würden wir im Land Brandenburg die Tür öffnen für die dauerhafte Mitfinanzierung des Schienen-Nahverkehrs durch die Landkreise“, sagte Corrado Gursch, Vorsitzender der Fraktion CDU/Bauern/LWN. „Und genau das kann nicht angehen.“ Grundsätzlich sei es zu begrüßen, dass Wege gefunden worden seien, den Bahntakt zwischen Rathenow und Berlin zu verbessern. „Nun sollten wir darauf drängen, dass das Land seiner Pflicht nachkommt und die Kosten für den zusätzlichen Verkehr komplett übernimmt.“

Sieht Nachbesserungsbedarf: Andrea Johlige, Vorsitzende der havellländischen Kreistagsfraktion der Linken. Quelle: Jens Wegener

Ähnlich positioniert sich die havelländische Linke. „Das Land ist für die Finanzierung zuständig“, stellt Fraktionschefin Andrea Johlige unmissverständlich dar. Und macht auf einen aus ihrer Sicht weiteren Makel des Angebots aufmerksam. Die Befristung auf ein Jahr – dem Angebot des Landes zufolge sollen die zusätzlichen Züge nur zwischen Dezember 2020 und Dezember 2021 verkehren – sei kontraproduktiv. Es werde schwierig, den Pendlern zu vermitteln, dass man den Service nach einem Jahr wieder zurückfahre, so Johlige. Das könne für erheblichen Unmut sorgen.

SPD-Fraktionschef Stefan Schneider plädierte dafür, das Angebot genau zu prüfen. Natürlich sei über die Finanzierung noch einmal zu verhandeln. Aber grundsätzlich müsse jede Chance genutzt werden, die Bahnanbindung in die Hauptstadt für Menschen aus dem Havelland zu verbessern.

SPD-Fraktionschef Stefan Schneider. Quelle: MAZ

Das sieht auch die Nennhausener Amtsdirektorin Ilka Lenke so. Allerdings hält sich ihre Freude über den Vorschlag des Landes in engen Grenzen. Denn nach derzeitigem Stand werden die zusätzlichen RB 13-Züge, die zwischen Wustermark und Rathenow verkehren sollen, weder in Buschow noch in Nennhausen halten.

Enttäuschung in Nennhausen

„Schon wieder wurde unsere Forderung nach einer besseren Anbindung der beiden Bahnhöfe im Amtsbereich nicht erhört“, so Lenke. Das könne sie schwer verstehen, wo doch eine Regionalbahn per Definition eine klassische Nahverkehrsfunktion habe. „Wir erkennen an, dass vonseiten des Landes versucht wurde, eine schnelle Verbesserung auf der Bahnlinie nach Berlin zu erzielen“, sagt Lenke. „Aber das Ergebnis ist leider unbefriedigend. Wir hatten uns mehr erhofft.“

Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger, der sich seit Jahren gemeinsam mit seinen westhavelländischen Amtskollegen für eine Verbesserung der Bahnverbindung nach Berlin einsetzt, betrachtet das Angebot des Landes trotz der genannten Schwierigkeiten als Erfolg. „Immerhin bewegt sich etwas in der Angelegenheit“, sagte er auf MAZ-Anfrage. Das sei sicher auch dem unermüdlichen, gemeinsamen Agieren der Havelländer zu verdanken. Nun gehe es darum, das Angebot des Landes durch gezielte Verhandlungen zu verbessern.

Von Markus Kniebeler