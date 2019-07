Rathenow

Horst Schwenzer hat einen neuen Schandfleck entdeckt. „In der Rudolf-Breitscheid-Straße, etwa 300 Meter vor der Kreuzung Semliner Straße liegt neben Glascontainern ein Haufen Müll, der immer größer wird“, berichtet de Mann.

Für den Hinweis bedankt sich die Stadtverwaltung. „Wir kümmern uns darum. Zudem informieren wir auch regelmäßig die Havelländische Abfallgesellschaft über solche Verschmutzungen. Deren Mitarbeiter beseitigt auch regelmäßig solche Müllecken“, berichtet Matthias Remus.

In Rathenow Nord sollen einige Straßen mit einer Tränkdecke überzogen werden, das hat Volker Hebold am Montag aus der MAZ erfahren. Allerdings taucht in der Liste die Ernst-Toller-Straße, in der Hebold wohnt, gar nicht auf.

Kein Geld um alle Straßen in Rathenow-Nord zu sanieren

Der Mann weist darauf hin, dass es sich hier um eine Verbindung zwischen der Semliner Straße und der Rudolf-Breitscheid-Straße handelt mit regem Durchgangsverkehr. „Warum ist diese Straße dennoch nicht eingeplant?“, möchte der Mann wissen.

Eine Antwort darauf hat Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus: „Leider reichen die Finanzen der Stadt nicht für alle Straßen. Aus diesem Grund haben wir die Angelegenheit in zwei Ausschusssitzungen im April und im Mai besprochen und die Straßen festgelegt, die in diesem Jahr behandelt werden. Mehr ist leider nicht drin.“

Ziemlich sauer ist Brigitte Knape aus Premnitz. Sie ist mit der Antwort des Bürgermeisters auf ihre Anfrage zum Wasserproblem auf dem Waldfriedhof nicht einverstanden. „Es ist sehr wohl so, dass die Becken auf dem Friedhof leer waren und ich sowie viele andere Wasser von zu Hause zum Friedhof schleppen mussten. Erst seit meiner Anfrage sind die Becken gefüllt“, macht die Frau deutlich.

Von Christin Schmidt