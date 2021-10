Wirtschaftsförderpreise 2021: Das sind die Gewinner im Havelland

Ribbeck

Der Falkenseer Till Ratzeburg ist erst der zweite Havelländer, der sich über einen Klimaschutzpreis des Landkreises – in der Kategorie „Bürger“ – freuen darf. Landrat Roger Lewandowski (CDU) ehrte ihn Mittwochabend im Schloss Ribbeck und fand viele lobende Worte: „Als Architekt hat er sich auf den Passivbau spezialisiert und in Falkensee zwei dieser energiesparenden Gebäude errichtet. Ehrenamtlich ist Till Ratzeburg bei der AG Umwelt im Verein Lokale Agenda 21 Falkensee aktiv. Zuletzt entwickelte er die Idee für ein Radkonzept mit dem Arbeitstitel ’Das Grüne Band’ zwischen den Bahnhöfen Berlin-Spandau und Paulinenaue sowie für Falkensee.“

Zwei Klimaschutzpreise vergeben

Zum 25. Mal hat der Landkreis Havelland die Wirtschaftsförderpreise und zum zwölften Mal den Jugendförderpreis vergeben. Nach der Premiere im Vorjahr wurde jetzt zum zweiten Mal auch der Klimaschutzpreis in den Kategorien „Schüler“ und „Bürger“ verliehen. „Damit möchten wir bürgerschaftliche als auch schulische Initiativen auszeichnen, die sich in besonderer Weise um den Klimaschutz verdient gemacht haben. Ich hoffe sehr, dass in den nächsten Jahren bezüglich dieses Preises die Bewerberzahlen weiter steigen“, sagte Lewandowski. In der Kategorie „Schule“ ging der Klimaschutzpreis an die Kleine Grundschule Hohennauen, die ein Energienetzwerk gegründet hat, um den Austausch von Klimaschutzaktivitäten mit anderen Schulen zu intensivieren.

Die Rowa GmbH in Rathenow erweitert gerade ihren Standort. Quelle: Markus Kniebeler

Rowa GmbH aus Rathenow erster Gewinner

Über den Wirtschaftspreis 2021 in der Kategorie „Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigen“ kann sich eine Rathenower Firma freuen, deren Geschichte vor mehr als 100 Jahren in der havelländischen Kreisstadt als Schraubenproduzent begonnen hat. Zu DDR-Zeiten wurden dort Dauerbrandöfen hergestellt. 2004 kaufte Waldemar Rokossa das Unternehmen und gründete die Rowa GmbH. Heute beschäftigt die Firma 54 Mitarbeiter in Rathenow, produziert jährlich etwa 20 000 Feuerstätten. Die Kamin- und Heizeinsätze werden europaweit unter den Marken Camina & Schmid und Olsberg verkauft. Und die Rowa GmbH wächst weiter. Sie baut derzeit im Gewerbegebiet in Heidefeld eine neue Produktions- und Logistikhalle.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Kategorie „Unternehmen bis 50 Mitarbeiter“ geht der Preis an eine Firma, die seit 2019 in Pessin ansässig ist. Die Serana Europe GmbH ist ein führender Hersteller und Lieferant von Zellkulturprodukten. Die Produkte von Serana werden in der biopharmazeutischen Industrie zur Herstellung von Impfstoffen, therapeutischen Proteinen und Diagnostika eingesetzt.

Sören Hobohm ist Chef der Baumschule Nauen. Quelle: Jens Wegener

Baumschule Nauen gewinnt Landwirtschaftspreis

„Wenn Nachhaltigkeit die Summe aus Ökologie, Ökonomie und Sozialem ist, dann haben wir mit der Nauener Baumschule Hobohm ein Musterbeispiel nachhaltiger Entwicklung im Havelland.“ Mit diesen Worten würdigte der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Havelland Dirk Peters den diesjährigen Gewinner in der Kategorie „Landwirtschaft“. Das sei besonders wichtig, weil sich das Klima in den nächsten 100 Jahren verändern werde, so Peters. Er sprach zudem das Engagement der Familie Hobohm an, wenn es darum geht, Auszubildende und Studierende, aber auch Quereinsteiger für die grünen Berufe zu gewinnen. „Sogar die Fachleute im Bundesverband der Baumschulen wissen das Wirken der Hobohms sehr zu schätzen“, sagte Dirk Peters.

Freude in Großderschau

Der Verein „Initiative Begegnungszentrum Großderschau“ hat den diesjährigen Tourismuspreis bekommen. Die Mitglieder haben sich die Aufgabe gestellt, Gästen den Aufenthalt auf dem von ihm bewirtschafteten und gestalteten Gelände auf dem Kolonistenhof in Großderschau und den darauf befindlichen Bauten möglichst unvergesslich zu machen. Über die Jahre erfolgten der Bau, Ausbau oder Umbau eines Ziehbrunnens, eines Taubenhauses und einer offenen Remise. 2006 wurde mit Hilfe von Fördermitteln ein Backhaus errichtet. Kurze Zeit später gelang der Einbau einer Küche und seit 2009 wird ein Hofladen betrieben. 2014 begann die Herstellung eines historischen Bauerngartens, gefolgt von einem Insektenhotel, einem Kräutergarten, einer fahrbaren Bühne und der Ausbau der Remise mit EU-Mitteln zu einem Mehrzweckraum.

Vinzenz Schaak von der Falkenseer Firma „WeTrendy“ nahm den Preis entgegen. Quelle: Jens Wegener

Junge Preisträger aus Falkensee

Vier junge Männer aus Falkensee erhalten den diesjährigen Jugendförderpreis. „Sie haben mit ihrer Firma ,We Trendy’ eine Geschäftsidee verwirklicht, bei der Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielt, so der Landrat. Dieses junge Unternehmen kauft Rücksendungen und Restposten, vorrangig Taschen und Rucksäcke, der großen Online-Shops auf und bietet diese Waren ihren Kunden mit mindestens 40 Prozent Preisnachlass zum Kauf an. Ein Großteil der aufgekauften Produkte werde so vor einer Vernichtung bewahrt, so Roger Lewandowski.

Alle Preise sind jeweils mit 1000 Euro dotiert.

Von Jens Wegener