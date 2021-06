Rathenow

Die Coronazahlen in Deutschland sinken weiter. Das ist nicht überall auf der Welt so. Je mehr der Sommer sich von seiner schönsten Seite zeigt, desto mehr packt den Havelländer das Reisefieber. Außerdem beginnt am Mittwoch in Brandenburg die Ferienzeit. Was sind eigentlich die am meisten gebuchten Reiseziele der Havelländer? Die MAZ hat im Reisebüro und bei den Reisenden nachgefragt.

Susanne Ladwig ist Reisekauffrau bei Erdmanns Reisedienst in Rathenow. „Zu unseren Kunden gehören im Allgemeinen ältere Menschen. Viele unserer Kunden sind Stammkunden. In diesem Jahr zeichnet sich ein klarer Trend ab. Die meisten Urlaubsreisen, die wir im Moment vermitteln sind an die Ostsee“, erzählt Susanne Ladwig.

An de Ostsee machen die Westhavelländer in diesem Jahr gern Urlaub Quelle: Jürgen Ohlwein

Besonders die Lockerungen der Coronabestimmungen und die geringen neuen Coronazahlen locken jetzt immer mehr mit Fernweh in die Reisebüros.

„Die meisten die zu uns kommen sind schon das zweite Mal geimpft. Damit haben sie natürlich mehr Freiheiten um den Urlaub zu genießen. Nachweise braucht man bei uns nicht vorlegen, wenn man eine Reise bucht. Die werden erst am Urlaubsort entweder am Flughafen oder im Hotel benötigt. Wir beraten aber alle Kunden über die Bestimmungen die in dem Reisegebiet vorherrschen“, so Susanne Ladwig.

„Die Reisen ins Ausland stocken bei uns noch ein bisschen. Viele Menschen haben vielleicht noch etwas Angst. Aber langsam läuft es auch da an. Die meisten planen ihren Urlaub meist schon ein Jahr vorher. Da konnte man aber nicht absehen wie sich die Lage entwickelt“, erklärt Susanne Ladwig.

„Da wir ein Reisebusunternehmen sind bieten wir auch Tages- und Wochenendreisen. Diese fangen gerade an Fahrt aufzunehmen.“, erklärt die Reisekauffrau von Erdmanns Reisedienst.

Auch in Premnitzer Reisebüro in der Heinrich Heine Straße zeigt man sich zufrieden über die derzeitige Entwicklung der Reiseaktivitäten.

„Natürlich erreichen wir nicht die Buchungen wie vor Corona aber die Reisebuchungen bei uns laufen gut an. Die beliebtesten Ziele bei Flugreisen sind im Moment Spanien, Mallorca und Griechenland. Die werden zurzeit gut gebucht. Aber auch das Inland wie die Ostsee und die Nordsee sind gut gebucht“, erklärt Ines Reinhold Leiterin des Reisebüros Premnitz.

Spanien, Mallorca und Griechenland sind die häufigsten Flugziele der Westhavelländer. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Wir haben in diesem Jahr viele Neukunden zu verzeichnen. Das liegt auch daran das viel von Buchungen im Internet die Nase voll haben. Viele Rückabwicklungen sind nicht so gelaufen wie die Reisenden sich das vorgestellt haben. Dort hat man auch keinen richtigen Ansprechpartner. Besonders junge Familien gehören zu unseren Neukunden. Die Leute sind dankbar. Oft hörten wir, wenn die Tür aufgeht, wie gut das es euch noch gibt. Was noch fehlt sind die Kreuzfahrtbuchungen“, so Ines Reinhold.

Auch im Havel-Reisebüro Schenk in der Goethestraße in Rathenow ist zu merken, dass die Menschen Reise hungrig sind. Hier sind es die Kanaren und Balearen die häufig gebucht werden.

„Die griechischen Inseln sind wieder ein sehr beliebtes Reiseziel. Auch Spanien, Italien und Sardinien sind derzeit gefragt. Die Türkei hängt etwas hinterher. Die meisten zieht es an die Strände. Gut im Kommen bei uns sind aber auch die Kreuzfahrten“, erzählt Sylvia Schenk Büroleiterin des Havel-Reisebüros Schenk.

Havel-Reisebüro Schenk in Rathenow.. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Wir haben aber einen großen Kundenzulauf zu verzeichnen. Viele haben wahrscheinlich das Vertrauen in Onlinebuchungen nach Pannen bei der Rückerstattungen durch Corona verloren. Während viele Onlinekunden noch immer auf die Rückerstattung ihrer Reisekosten warten, haben unsere Kunden alle ihr Geld Rückerstattet bekommen. Zu unseren Kunden zählen viele junge Familien und Paare“, erzählt Sylvia Schenk

„Ein Manko gibt es derzeit bei den Fernreisen. Langstreckenflüge werden kaum gebucht. Da sind die Menschen wohl noch etwas vorsichtig.“, erzählt Sylvia Schenk.

Was aber in allen Reisebüros zu spüren ist, die Westhavelländer haben Fernweh und das werden sie in der Urlaubs- und Ferienzeit stillen.

Von Jürgen Ohlwein