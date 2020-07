Rathenow

Im Laufe des Sonntags drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Heidefeldstraße in Rathenow ein. Bei seiner Rückkehr am Abend stellte der Mieter fest, dass sein Fernseher und weitere elektronische Geräte fehlten. Polizisten suchten nach Spuren und nahmen eine Anzeige auf.

Von MAZ