Rathenow

Früher gehörte der Schweinekopf bei einigen Familien auf den weihnachtlichen Festtagstisch. Dazu gab es Lungenwurst mit Grünkohl. Mit dem Grünkohl hat es etwas Besonderes auf sich. Wer zur Weihnachtszeit keinen Grünkohl isst, dem geht im nächsten Jahr das Geld aus, hieß es damals. Davon waren zu jener besonders die Armen, die sich keinen Grünkohl leisten konnten, betroffen.

So sieht es wohl heute bei den meisten Familien am Heiligabend aus: Ein kleines Frühstück, mittags gibt es entweder Nudeln mit Tomatensoße oder Suppe und abends den Klassiker – Kartoffelsalat und Würstchen. Aber nicht in allen westhavelländischen Haushalten wird das so an Heiligabend aufgetischt. Was also essen die Westhavelländer abends, wenn das Christkind kommt?

Eisbein statt Fisch

Benno Schöpp aus Hohennauen feiert mit seiner Frau Heiligabend bei seinen Schwiegereltern. Wer jetzt denkt, dass bei Benno Schöpp als Fischer, Fisch auf den Tisch kommt, hat sich geirrt. „Mein Schwiegervater kommt aus dem Erzgebirge. Deshalb gibt es bei uns am Heiligabend gebratenes Eisbein mit erzgebirgischen Klößen und Sauerkraut. Bei uns findet das Essen traditionell nach der Bescherung statt. Natürlich darf ein Schnäpschen vor und nach dem Essen nicht fehlen. Früher war das noch Weinbrand. Heute trinken wir mittlerweile Kräuterlikör“, erzählt Benno Schöpp.

Benno Schöpp Fischer aus Hohennauen isst bei Schwiegereltern gebratenes Eisbein mit erzgebirgischen Klößen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Mahinpal Dharam Vir ist Inder und lebt seit einigen Jahren in Rathenow. Hier betreibt er das Namaste-Restaurant und -Pizzeria in Rathenow. Er und seine Lebensgefährtin aus Deutschland feiern ganz traditionell Weihnachten. „Bei uns gibt es Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat. Wir feiern ganz nach deutscher Tradition mit Weihnachtsbaum und Geschenken“, berichtet Mahinpal Dharam Vir.

Stimmungsvolle Atmosphäre ist wichtig

Das Paar Jürgen und Monika Albrecht aus Rathenow feiert mit seinen Kindern und Enkelkindern das Christfest. Bei ihnen überwiegt die Vielfalt am Heiligabend auf dem Teller. „Bei uns gibt es Kassler und Lungenwurst. Für unsere Kinder und Enkel haben wir aber auch traditionell Wiener Würstchen und Kartoffelsalat auf dem Tisch“, sagt Jürgen Albrecht. Wichtig für die beiden ist eine stimmungsvolle Atmosphäre. Deshalb hat Monika Albrecht das Haus schon vorher weihnachtlich üppig dekoriert.

Auch bei der Familie von Bibliotheksleiterin Ulrike Wünsch steht das Traditionsgericht an Heiligabend auf dem Tisch: „Bei uns gibt es nach der Bescherung Abendbrot mit Würstchen und Kartoffelsalat. Wir sind acht Personen in der Familie. Nebenher reiche ich auch Schnittchen, falls jemand vegetarisch essen möchte“, erzählt Ulrike Wünsch.

Spielenachmittag und Schnitzel

Bei Familie Staedler aus Premnitz geht es am Nachmittag schon gemütlich los. „Wir trinken am Heiligabend Kaffee und machen danach einen Spielenachmittag. Um 18 Uhr ist Bescherung. Die Geschenke liegen schon unterm Weihnachtsbaum. Zum Abendbrot am Heiligabend gibt es bei uns normalerweise Kassler. In diesem Jahr haben wir uns entschieden, Schnitzel zu machen, dazu gibt es Semmelknödel und selbst gemachten Rotkohl. Zum Abschluss gibt es dann noch einen Pudding“, berichtet Ramona Staedler.

Bei Ramona Staedler aus Premnitz gibt es Schnitzel mit Semmelknödel und Rotkohl am Heiligabend. Quelle: Jürgen Ohlwein

Metin Coban lebt mit seiner Familie seit 20 Jahren in Deutschland. Der gebürtige Rumäne wohnt in Stechow und betreibt zwei Dönerläden in Rathenow. Familie Metin verbindet an Heiligabend heimatliche und deutsche Traditionen. „Bei uns gibt es ganz deutsch, Würstchen und Kartoffelsalat. Allerdings reichen wir dazu unser bulgarisches Nationalgericht: Blätterteig gefüllt mit Feta-Käse. Vorher am Nachmittag wird Tee getrunken. Bei uns gibt es zweimal Geschenke. Einmal am Heiligabend und einmal zu Silvester. Wir schenken uns aber nur kleine Geschenke“, so Metin Coban.

Metin Coban gibt es deutsche und rumänische Küche am Heriligabend. Quelle: Jürgen Ohlwein

Geschenke werden erwürfelt

Deftig geht es beim Abendbrot am 24. Dezember bei Familie Fröbel zu. Jana Fröbel wohnt in Nennhausen und ist Mutter von zwei Kindern. Auch bei der Bescherung hat die Familie eine besondere Tradition. „Meine Töchter sind erwachsen, da kommt kein Weihnachtsmann mehr. Wir haben uns etwas Besonderes zur Bescherung ausgedacht. Wir erwürfeln die Geschenke. Jeder denkt sich für sein Geschenk eine Zahl aus. Erst, wenn er die Zahl gewürfelt hat, darf er das Geschenk öffnen. Zu essen gibt es bei uns Rouladen mit Klößen und Rotkraut. Das ist das Lieblingsgericht meiner großen Tochter“, so Jana Fröbel.

Das Wichtigste ist aber für alle, das Fest mit der ganzen Familie gemütlicher zu feiern. Und für die Kinder stehen sowieso die Geschenke an erster Stelle. Darauf haben sie schließlich die ganze Vorweihnachtszeit spannungsvoll gewartet.

Von Jürgen Ohlwein