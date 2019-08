Rathenow

Katja Brunow und Kathrin Fredrich sind begeistert. Brunow ist Sprecherin der Optikpark GmbH, Fredrich ist die Geschäftsführerin. Fast am Ende der Optikparksaison haben sie nun noch ein besonderes Highlight im Programm.

Im Internet entdeckt

„Vollkommen überraschend erhielten wir die Nachricht, dass das große Sommertourfinale von BB Radio am 28. September im Optikpark Rathenow stattfindet“, so Katja Brunow in einer Mitteilung. Am vergangenen Freitag habe man das auf der Internetseite von BB-Radio entdeckt. Offenbar hat es zuvor keine Kontakte zwischen der Optikpark GmbH und BB Radio in der Sache gegeben.

Ein Sohn Mannheims

Als Superstar tritt im Laufe des Abends Xavier Naidoo auf. Er ist einer der größten deutschen Popstars, mit vielen Musikpreisen ausgezeichnet und als Bandmitglied der Söhne Mannheims bekannt. Inzwischen ist bekannt, dass außerdem die Gruppen „Doppelhaushälfte“ und „The DiscoBoys“ auftreten.

Im Optikpark Rathenow laufen die Vorbereitungen für die nächsten Saison-Höhepunkte. Quelle: Joachim Wilisch

Und das Beste: der Eintritt ist frei, einen Kartenvorverkauf gibt es nicht. Das bedeutet, dass sich die Interessierten am 28. September möglichst zeitig auf den Besuch des Festgeländes einrichten sollten. Denn die Geschäftsführerin des Optikparks rechnet mit starkem Andrang.

Einfach vorbeikommen

„Keine lange Warterei auf Tickets, kommt einfach vorbei!“, so werben die Veranstalter. Dieser behält sich allerdings vor, das Gelände zu schließen, wenn die Gästekapazitäten ausgeschöpft sind.

Uhrzeiten noch in der Abstimmung

Also sollte frühes Erscheinen eingeplant werden. Der Einlass wird am Nachmittag beginnen. Einen genauen Termin zum Auftritt von Xavier Naidoo gibt es noch nicht. Auch die anderen Uhrzeiten befinden sich noch in der Abstimmung, heißt es dazu in einer Mitteilung der Optikpark GmbH.

Bald danach ist Schluss

Nur wenige Tage danach – am 3. Oktober – endet die Optikparksaison 2019. Noch einmal öffnen sich die Tore zum Mühleninnenhof, wenn die Mühlenweihnacht am 22. und 23. Dezember ansteht.

Von Joachim Wilisch