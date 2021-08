Zahl der Infektionen im Rathenower Corona-Testzentrum steigt 

Rathenow

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt seit einigen Wochen wieder an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach dem bundesweiten Tiefstwert dieses Jahres von 4,9 am 6. Juli mittlerweile wieder bei rund 25. Das Havelland bewegt sich mit einem aktuellen Wert von 9,2 derzeit noch unter dem Durchschnitt.

Doch offenbar nimmt das Infektionsgeschehen hierzulande gerade Fahrt auf. Den Eindruck kann man jedenfalls gewinnen, wenn man auf die Zahlen des Corona-Testzentrums in der Berliner Straße blickt. Nach Auskunft von Rathenows Bürgeramtsleiter Reinbern Erben hat es in den vergangenen Tagen einen signifikanten Anstieg der positiven Tests gegeben. „Wir haben im August bereits zehn positive Tests zu verzeichnen“, sagt Erben. Damit sei bislang im Schnitt täglich eine Neuinfektion zu verzeichnen.

Signifikanter Anstieg

Im Vergleich zum Vormonat ist das ein erheblicher Anstieg. Im gesamten Monat Juli wurden im Testzentrum vier positive Ergebnisse registriert. Das seien umgerechnet auf die Gesamtzahl der durchgeführten Tests 0,129 positive Tests pro Tag gewesen, sagt der Bürgeramtsleiter. Im August sei die Rate momentan rund zehn Mal so hoch.

Sollte diese Entwicklung sich fortsetzen, könnte im Havelland schon bald die Schwelle von 20 bei der Sieben-Tage-Inzidenz überschritten werden. Das würde nach derzeitigem Stand der Dinge zum Beispiel bedeuten, dass bei Restaurantbesuchen (Innengastronomie) ein Negativtest oder ein vollständiger Impfnachweis vorgelegt werden muss.

Weniger Tests als im Frühjahr

Indes geht die Zahl der Testungen im Rathenower Zentrum seit dem Höchststand im Mai kontinuierlich zurück – von 223 Tests pro Tag im Mai auf derzeit rund 130 Tests täglich. Der Wert für den Monat August läge nach Auskunft Erbens vermutlich noch niedriger. Doch die Einschulungsfeiern am vergangenen Sonnabend, bei denen Teilnehmer einen negativen Test vorlegen mussten, hatten am Freitag und Samstag für viel Betrieb in der Berliner Straße 3 gesorgt.

Von Markus Kniebeler