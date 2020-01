Zahl der Neugeborenen im Havelland ist 2019 deutlich gesunken

Nauen

Theo und Paul sowie Emilia und Frieda sind die beliebtesten Vornamen bei den Kindern gewesen, die 2019 in den Havelland Kliniken zur Welt kamen. Die beiden Jungs-Namen wurden jeweils fünf Mal vergeben, die Mädchen-Namen viermal.

Damit liegt das Havelland nur teilweise im Bundestrend. Immerhin haben es da Paul und Emilia auf den zweiten Platz der Top-Ten geschafft. Frieda und Theo tauchen in dieser Liste allerdings gar nicht auf.

Name Ben unter den Top 20 nicht vertreten

Umgekehrt sucht man den bundesweiten Spitzenreiter Ben in der Klinikstatistik unter den ersten 20 Namen ebenfalls vergebens. Spitzenreiterin Emma ist in den Kreißsälen hierzulande immerhin auf Platz 3 bis 5, wurde dreimal vergeben.

Unklar ist allerdings, wie die Statistik ausgesehen hätte, wenn im Havelland beide Kreißsäle das ganze Jahr über für Geburten zur Verfügung gestanden hätten. Das galt nämlich diesmal nur für Rathenow. In Nauen war die Geburtenstation bekanntlich 14 Monate langaus Personalgründen geschlossen. Erst am 2. Dezember konnte sie erneut geöffnet werden. Ab diesem Zeitpunkt standen wieder ausreichend Hebammen zur Verfügung.

Notprogramm: 44 Kaiserschnitte

So konnten dort im Dezember immerhin 33 Kinder geboren werden. Einige Schwangere hatten sich noch schnell umentschieden, als sie von der Wiedereröffnung in Nauen hörten.

Geburten in den Kliniken Mit der Wiedereröffnung der Geburtenstation in Nauen wird das Konzept eines hebammengeführten Kreißsaals umgesetzt. Zu den Namen, die in den Kliniken an Jungen vergeben wurden, gehörten unter anderem auch Julius und Finn (je viermal), Milan und Lenny (je 3) sowie Noah, Fabian und Max (je 2). Weitere Mädchennamen sind Sophia, Emma und Leni (je 3), sowie Laura, Mina, Charlotte, Theresa, Kacy, Ella Marie, Mia und Lea (je 2).

Aber auch davor gab es Entbindungen im Jahre 2019. Denn die osthavelländische Klinik hatte während der Schließung ein Notprogramm für Schwangere, deren Kinder schnellstmöglich auf die Welt geholt werden mussten, um eine Gefährdung zu verhindern. So erblickten dort in der Zeit von Januar bis November weitere44 Kinder per Kaiserschnittdas Licht der Welt.

Monatsdurchschnitt von 2017

Insgesamt wurden an den beiden Klinikstandorten im Havelland im vorigen Jahr 444 Kinder geboren Zum Vergleich: In den beiden letzten regulären Jahren 2016 und 2017, in denen beide Kreißsäle jeweils das ganze Jahr über geöffnet waren, kam man auf 758 beziehungsweise749 Neugeborene. Übrigens lag Nauen mit den 33 Kindern im Dezember fast genau im Monatsdurchschnitt des Jahres 2017.

Unter den 77 geborenen Kindern in Nauen konnten sich im Vorjahr die Vornamen Lenny und Emma mit jeweils zwei Nennungen durchsetzen. In Rathenow hatten Paul, Frieda und Theo die Nase vorn. Für diese Namen entschieden sich jeweils vier Eltern.

Größte Kinder in Rathenow

Unter den 367 Kindern, die in Rathenow das Licht der Welt erblickten, waren dann auch die größten Mädchen, die beide auf 57 Zentimeter kamen, in Nauen brachte es eine junge Dame auf 56 Zentimeter. Die größten Jungen waren an beiden Standorten 58 Zentimeter groß.

Das schwerste Baby – ein Junge mit 5150 Gramm – gab sein Gewicht auf einer Waage in der Rathenower Geburtenstation preis. In Nauen konnten die Hebammen hingegen „nur“ 4760 Gramm für das schwerste Baby ablesen, ebenfalls ein Junge. Bei den Mädchen lag die gleiche Reihenfolge vor: Rathenow vor Nauen, 4455 vor 4070 Gramm.

Viermal Zwillinge

An Feiertagen hatten die Hebammen ebenfalls zu tun. So kamen über Ostern drei Kinder zur Welt – Karfreitag waren es gleich zwei. Pfingsten verteilten sich die beiden Geburten auf Sonntag und Montag. Und auch den Tag der Arbeit konnten die Hebammen wörtlich nehmen. Es blieb aber bei einer Geburt.

Doch auch, wenn es in Nauen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich weniger Geburten gab, kamen dort trotzdem zwei Zwillingspaare zur Welt. Mehr waren es in Rathenow auch nicht. Auffällig: In Nauen gab es eine Vorliebe fürs gemischte Doppel, in Rathenow war es reine Männersache.

Von Andreas Kaatz