„Zauber der Travestie“: Kulturzentrum präsentiert erste große Show nach der Pause

Die erste große Bühnenshow im Rathenower Kulturzentrum nach der erzwungenen Pause musste in die Havellandhalle verlegt werden. Hier konnten die Besucher Abstand halten. Der „Zauber der Travestie“ enttäuschte die Besucher nicht.

Zu Frank Sinatras „My way“ startete das Finale der fünf KünstlerInnen nach 90 Minuten. Zugeben waren an dem Abend in der Havellandhalle – so wollten es die Corona-Auflagen – nicht erlaubt.