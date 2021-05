Zerstörungswut: Rathenows Stadtgarten nach Trinkgelage verwüstet

Rathenow

Zerschlagene Bier- und Schnapsflaschen, Scherben in den Beeten und ein herausgerissenes Schild – all das fand Rathenows Stinknormaler Superheld Katetschen Bernd am Sonnabendnachmittag im Stadtgarten auf dem Weinberg. Zum dritten Mal hatten hier Unbekannte zwischen den Beeten offenbar ein Trinkgelage veranstaltet und im Rausch blinde Zerstörungswut walten lassen.

„Offensichtlich haben dort ein paar Leute einen über den Durst getrunken und die leeren Flaschen auf den Steinen zerschlagen. Die Scherben lagen im ganzen Garten verteilt. Ich finde so etwas einfach gemein“, so Katetschen Bernd gegenüber der MAZ.

Nach einem kurzen Schockmoment machte er sich an die Arbeit und beseitigte die Schäden. Gut zwei Stunden habe er gebraucht, um alle Scherben einzusammeln und den Müll zu beseitigen. Lange blieb der Stadtgarten aber nicht ordentlich. Bereits in der Nacht zum Sonntag fand dort erneut ein Trinkgelage statt.

Als Katetschen Bernd das Gelände am Sonntag betrat, traute er seinen Augen kaum. Noch mehr Scherben, noch mehr Müll, noch mehr Zerstörung. „Es muss hoch hergegangen sein. Als ich dort ankam, roch es noch immer wie nach einer langen Nacht in der Kneipe.

Die Übeltäter haben offenbar ein Faible für Wodka mit Wassermelonen-Geschmack. Als i-Tüpfelchen haben sie sogar ein Kondom hinterlassen, dazu Masken und Einweghandschuhe. Man möchte sich gar nicht vorstellen, was dort abgegangen ist“, so Katetschen Bernd.

Zum vierten mal haben Unbekannte im Stinknormalen Stadtgarten gefeiert und randaliert. Quelle: Privat

Dieses Mal hatten die Täter auch Äste der Johannisbeersträucher abgeknickt und Beete zerstört. Der Stinknormale Superheld ist sich sicher, dass es die selben Täter waren wie am Abend zuvor und er geht davon aus, dass es eine gezielte Aktion war.

„Ich habe den Eindruck, dass die Täter, nachdem sie gesehen hatten, dass alle Schäden beseitigt waren, nochmal eine Schippe drauflegten. Eine solche Zerstörung an zwei aufeinander folgenden Tagen hatten wir bisher noch nicht“, sagt der Superheld.

Entsetzt über die Zerstörungswut sind auch Monika und Peter Schmidt, die sich regelmäßig im Stadtgarten engagieren. Sie finden es einfach respektlos wie einige ihr Engagement mit Füßen treten. „Wir alle schaffen für die Gemeinschaft ein kleines Stück Natur, an dem sich jeder erfreuen kann. Deshalb sollten sich hier auch alle respektvoll benehmen“, betont Peter Schmidt.

Rathenower sind empört

Klare Worte findet zudem Catrin Seeger, die den Stadtgarten regelmäßig besucht und sich daran erfreut: „Mich macht so viel Dreistigkeit, pure Zerstörungswut aus Langeweile, Kraftprotzerei und angebliche Heldenhaftigkeit sprachlos, wütend und traurig. Ich hoffe, dass unsere Superhelden nicht den Mut verlieren, immer wieder alles aufzubauen, ohne zu wissen, wie lange es diesmal schön bleibt. Es ist eigentlich zum Kotzen.“

Auch Gesa Eckhardt wühlt gern im Stadtgarten und hilft beim Säen und Pflanzen. Dass einige den Ort zum Feiern nutzen, dafür hat sie Verständnis. „Wir haben einen Chillplatz geschaffen, den jeder nutzen darf – auch zum Feiern. Das ist völlig ok und es zeigt, dass so ein Plätzchen gebraucht wird. Dass man aber anschließend so viel zerstört, kann ich überhaupt nicht verstehen“, sagt die Rathenowerin.

Superhelden erstatten Anzeige

Zuletzt hatten die Superhelden Anfang April sämtliche Sitzgelegenheiten reparieren müssen, die Randalierer auseinander gerissen und im Garten verteilt hatten. Auch im vergangenen Jahr wüteten Unbekannte im Stadtgarten, zertraten Kürbisse, beschädigten die Sitzbänke und hinterließen jede Menge Müll.

Katetschen Bernd und seine Mitstreiter wollen nun Anzeige erstatten. „Wir müssen Konsequenzen aufzeigen. Unser Ziel ist es, die Übeltäter zu erwischen. Wer Hinweise dazu hat, kann sich gern bei uns melden“, betont Katetschen Bernd. Den erneuten Schaden vom Wochenende hat er noch am Sonntag beseitigt, um sicherzugehen, dass sich niemand an den Scherben verletzt.

„Wir schütteln uns nach solchen Erlebnissen einmal und dann geht es weiter. Wir werden deshalb keine passive und trauender Haltung einnehmen“, verspricht der Stinknormale Superheld.

