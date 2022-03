Rathenow

Die Entscheidung naht: Wer wird neuer Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin von Rathenow? Am 27. März haben es die Einwohner der Optik-Stadt in der Hand, den Nachfolger von Ronald Seeger zu wählen. Es kommt zur Stichwahl: Jörg Zietemann hatte sich im ersten Wahlgang mit 33,0 Prozent der Stimmen gegen die anderen fünf Kandidaten durchgesetzt. Diana Golze landete mit 25,9 Prozent auf Rang 2 – nun kommt es zum Zweikampf. Am 23. März können Sie vor der entscheidenden Wahl Ihre Fragen noch einmal loswerden. Ab 12 Uhr kommt es vor der Eisbar Rokoko am Märkischen Platz in Rathenow zum Bürgermeister-Duell: Zietemann contra Golze.

Punkt 12 Uhr werden am 23. März die Mikrofone angeknipst

„Ich will die Leute überzeugen, dass sie mit mir als Bürgermeister die Stadt gemeinsam zum Besseren verändern können“, hatte Zietemann am Tag nach der Wahl gesagt. Auch Kontrahentin Golze zeigte sich angriffslustig. „Diesen Rückstand will ich wettmachen“, so Golze Anfang März. Sie werde sich mit voller Frauenpower in das entscheidende Duell werfen, kündigte Golze an. „Ich will Bürgermeisterin werden, um einen Neuanfang in Rathenow möglich zu machen“, sagte sie. „Dafür werde ich mit meinen Unterstützern kämpfen.“

Kommen Sie vorbei und diskutieren Sie beim MAZ-Talk mit den beiden Kandidaten. Punkt 12 Uhr werden am 23. März die Mikrofone angeknipst.

Von Sebastian Morgner