Rathenow

Beamte des Hauptzollamts Potsdam haben am Sonntag bei einer Kontrolle in Rathenow 20.000 Schmuggelzigaretten sichergestellt. Sie verhinderten so nach Angaben von Andreas Graf, Sprecher des Hauptzollamtes in Potsdam, einen Steuerschaden von etwa 3 .800 Euro.

Gegen 18 Uhr erweckte ein Radfahrer in der Rathenower Innenstadt das Interesse der Zollbeamten. Am Fahrradlenker sowie auf dem Gepäckträger befanden sich drei große Taschen, die in Form und Größe typisch für den Transport von Schmuggelzigaretten sind.

Rathenow: Tatverdächtiger versucht zu fliehen

Als sich die in zivil auftretenden Beamten zu erkennen gaben und den Radfahrer zur Kontrolle anhalten wollten, versuchte dieser zu fliehen und sich der Maßnahme zu entziehen.

Lesen Sie auch Zoll stellt 89.000 Schmuggelzigaretten im Wald in Neustadt sicher

Der Fluchtversuch wurde jedoch durch das beherzte Eingreifen der Zöllner vereitelt. Bei der sich anschließenden Kontrolle zeigte sich, warum es der Mann so eilig hatte: In den drei Taschen wurden insgesamt 20.000 Stück illegale Zigaretten ohne Steuerzeichen gefunden.

Zoll kontrolliert in Rathenow öfter

Da der Mann keine Ausweispapiere bei sich trug, erfolgte die Überprüfung seiner Identität auf der nächstgelegenen Polizeiwache in Rathenow. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen 39-jährigen vietnamesischen Staatsbürger handelt. Wegen des Verdachts der Steuerhehlerei leiteten die Beamten noch vor Ort ein Steuerstrafverfahren gegen den Mann ein. Zusätzlich ermitteln Polizei und Ausländerbehörde wegen des Verdachts auf illegalem Aufenthalt in Deutschland.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Zur Bekämpfung des illegalen Zigarettenhandels führt das Hauptzollamt Potsdam regelmäßige Kontrollen durch. Insbesondere kontrollieren die Zöllnerinnen und Zöllner die mutmaßlichen Händler und Kuriere, aber auch die Käufer der Zigaretten“, sagt Andreas Graf. „Steuerhehlerei wird mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft“, so Graf weiter.

Lesen Sie auch Zwischen Zigaretten-Schmuggel, Produkt-Piraterie und Normalität

Hauptzollamt Potsdam spricht von „beträchtlicher Menge“

Der Zoll kontrolliere regelmäßig die ihm bekannten Orte des illegalen Zigarettenhandels, „sei es in Brandenburg, Kyritz oder Rathenow“. Dabei sei nun der Schlag gelungen.

Die Menge von 20.000 Zigaretten, die beschlagnahmt werden konnten, bezeichnete Graf schon als beträchtliche Menge. „Das ist zwar keine Lkw-Ladung voll, aber schon eine ziemliche Größenordnung.“ Bei dem mutmaßlichen Täter handele es sich vermutlich um einen Straßenhändler oder jemanden, der Straßenhändler mit illegaler Ware beliefern wollte, so der Pressesprecher des Hauptzollamtes.

Von Marion von Imhoff