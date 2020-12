Zu hohe Mieten? Rathenow diskutiert über das Ladensterben

Rathenow

Die Schließung zweier weiterer Geschäfte in der Rathenower City hat eine große Diskussion in der Stadt ausgelöst. Woran liegt es, dass immer mehr Händler aufgeben? Tragen die Einwohner der Stadt Mitschuld? Wir haben Reaktionen in den Sozialen Netzwerken zusammengetragen.

André Nottrodt: Das Wort Shoppingmeile war noch zu lesen. Ich wohne hier seit zehn Jahren....eine Shoppingmeile hab ich hier noch nicht gesehen. Leider werde ich in Rathenow regelrecht gezwungen, online zu bestellen.

Eberhard Rabe: Das wundert mich nicht und ich habe kein Mitleid. Wer in Rathenow und Umgebung einen Job sucht, bekommt nur etwas für den Mindestlohn. Damit kann ich mir „Innenstadtpreise“ nicht leisten und muss ebenfalls auf Billigangebote setzen.

Oliver Rietzsch: Weil diese Ladenmieten kein Mensch mehr bezahlen kann! Wo seid denn ihr Stadtverordneten? Das kann doch einfach nicht mehr so weiter gehen!...Die Wahrheit muss einfach mal ausgesprochen werden! Fragen Sie die Ladeninhaber. Was die an Miete bezahlen.

Ralf Maasch: Ich bin Stadtverordneter und ich sitze im Aufsichtsrat der KWR. Jeder Einzelhändler weiß welche Fixkosten, also auch Miete, auf ihn zukommen. Aber ich war auch, außer bei Fielmann, noch in keinem der Geschäfte. Es liegt nicht an den Mieten, es liegt auch nicht am Verbraucher – unser System ist krank.

Maiko Lemm: Viele, die darüber verärgert sind, hatten vor Kurzem den Paketdienst von Zalando an der Tür...... die andere Seite der Medaille ...Ich kenne niemanden, der bei den großen Amerikanern online kauft, weil er zuvor vor verschlossenen Läden stand – aber viele, die in Turbulenzen geraten sind, weil Kunden ausbleiben. Ist ja keine Vorhaltung an andere, es geht an uns alle. Auch beim Online-Kauf müssen es nicht immer die Großen sein, weil man sich nur drei Namen merken kann. Es gibt zigtausende deutsche Händler, die Laden und Online-Shop haben – zumindest sollte man in 2020 so weit sein, wenn man einen Laden hat. Selbst da ist man besser dran, als bei den namhaften Großen aus Übersee, die hier kaum Steuern zahlen, aber an jedem Artikel zwei bis drei Mal viel Geld verdienen. Das liegt doch an uns, ob wir da kaufen oder sagen online geht’s einfacher! Aber meckern ist ja einfach.

Rolf Fichte: Bei den Mietpreisen werden nach Vertragsende wohl noch weitere gehen.

Denny Klemmer: Daran sollten wir uns wohl langsam gewöhnen. Innerhalb der nächsten zehn Jahre wird im Rahmen der Vierten Industriellen Revolution nicht nur der Einzelhandel komplett verschwinden, sondern auch rund 75 bis 80 Prozent aller anderen Berufe. Bevor gleich wieder die Frage kommt, ob ich Zukunftsforscher, Hellseher oder Bundestrainer bin, die Aussage stammt von Professor. Klaus Schwab, dem Vorsitzenden des World Economic Forum.

