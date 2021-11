Zugausfälle und lange Wartezeiten: Bahnverkehr zwischen Rathenow und Berlin massiv gestört

Rathenow

Bahnfahrer aus dem Westhavelland sind am Freitag auf eine harte Probe gestellt worden. Auf der von der Odeg betriebenen Regionalexpresslinie RE 4 zwischen Rathenow nach Berlin kamen Züge mit massiven Verspätungen ins Ziel oder fielen ganz aus. Die Störungen auf der wichtigsten Pendlerstrecke der Region zogen sich vom frühen Morgen bis in den späten Nachmittag hin.

Ursache des zum Teil chaotischen Betriebs waren nach Auskunft von Odeg-Geschäftsführer Roland Pauli technische Probleme an der Fahrzeugflotte. Fatalerweise sei nicht nur ein Triebfahrzeug betroffen gewesen, sondern gleich drei. „Die Ursache der Störung ist noch nicht ganz geklärt“, so der Odeg-Chef auf MAZ-Nachfrage. „Aber die Probleme waren so gravierend, dass alle drei Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen werden mussten.“

Endstation Wustermark

Für die Bahnfahrer zwischen Rathenow und der Bundeshauptstadt hatte dies unangenehme Folgen. Bis zum frühen Nachmittag endeten alle Züge von Rathenow und Berlin in Wustermark. Dort musste dann zur Weiterfahrt nach Berlin auf die RB 13 gewartet werden – Wartezeit mehr als eine halbe Stunde.

Am Nachmittag war es dann wieder möglich, bis zum Berliner Hauptbahnhof zu fahren. Die Züge auf dem östlichen Ast der RE 4, der Strecke vom Hauptbahnhof nach Ludwigsfelde, fielen allerdings komplett aus – nicht nur am Freitag, sondern bis Sonntagnacht.

Noch keine Prognose möglich

Wann der Betrieb wieder störungsfrei laufen wird, konnte Roland Pauli am Freitag noch nicht sagen. „Sicher wird es auch in der kommenden Woche auf der Strecke noch etwas ruppig laufen“, sagte er. Es sei noch nicht abzusehen, wann der Schaden behoben werden könne. Allerdings bemühe sich die Odeg, den Verkehr zwischen Rathenow und Berlin nach Fahrplan laufen zu lassen. Einschränkungen werde es vor allem zwischen Berlin und Ludwigsfelde geben.

Pendler berichteten, dass es bereits in den vergangenen Wochen immer wieder zu Störungen auf der ansonsten zuverlässigen Linie RE 4 gekommen sei. Der Odeg-Chef erklärte, dass sich die technischen Störungen an den Fahrzeugen da bereits angedeutet hätten.

Von Markus Kniebeler