Prietzen

Man hört sie schon vom Weiten. Die Kraniche und Wildgänse, die in großen Formationen hoch am Himmel kreisen. Ein Rastplatz für die Zugvögel, die aus ihren Brutgebieten in ihre Winterquartiere ziehen, ist der Gülper See im Westhavelland.

Der durchschnittlich nur anderthalb Meter flache Gülper See und seine artenreichen Verlandungszonen bietet den Zugvögeln ideale Rastmöglichkeiten und Schutz vor Feinden in der Nacht.

Naturschutzgebiet Gülper See

Der Gülper See gehört zu den ältesten ausgewiesenen Naturschutzgebieten Deutschlands. Er wurde 1967 zum Naturschutzgebiet erklärt und ist eines der schönsten Naturparadiese Brandenburgs.

Der See ist wichtiger Rastplatz für Kraniche, Enten, Gänse, Möwen, Seeschwalben und Limikolen. Ein Aussichtsturm und zwei überdachte Beobachtungsstände befinden sich am Südufer, an der Asphaltstraße zwischen Prietzen und Gülpe.

Schon wenn man aus dem Bus oder dem Auto steigt, hört man das Geschnatter der Blässgänse und die Trompetenrufe der Kraniche. Jeden Abend fliegen Hunderte von Kranichen, Blässgänsen, Kormorane, Reiher und Wildenten auf dem See ein.

Tausende Saatgänse

„Jetzt beginnt die Zeit, in der sich die Rastplätze, so auch am Gülper See ,füllen. Wir konnten schon in den letzten Jahren 10 000 Saatgänse am Gülper See zählen. Die sind zwar nicht alle auf einmal da. Am Tage fliegen sie zum Fressen auf die Felder. Trotzdem ist schon viel Bewegung auf dem Wasser“, so der promovierte Naturparkranger Thomas Klinner von der Naturwacht Westhavelland.

Dr. Thomas Klinner schaut durchs Spektiv nach Wasservögeln. Quelle: Jürgen Ohlwein

Wenn am Abend die Sonne untergeht, bietet sich den Vogelfreunden ein spektakulärer Anblick. Naturfotografen kommen an den Gülper See, um solche Momente wie den Einflug der Kraniche am rötlich gefärbten Abendhimmel mit ihrer Kamera festzuhalten.

In den frühen Morgenstunden, brechen die Saatgänse in Gruppen auf, um auf Feldern nach Nahrung zu suchen und sich von der langen Reise aus ihren Brutgebieten zu erholen. Auch die Kraniche, die sich auf die Reise in ihre Winterquartiere sammeln, kann man hier gut beobachten.

Die Vögel nicht stören

Allerdings sollte man sich dabei ruhig verhalten und die Vögel aus einem respektablen Abstand genießen. Am besten mit einem Fernglas. Die Vögel haben eine große Fluchtdistanz und fliegen bei der geringsten Störung davon.

Kormorane trocknen ihr Gefieder in der Morgensonne. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Die Vögel brauchen Ruhe und müssen jetzt ihre Energiereserven auftanken. Deshalb ist es wichtig, sie nicht unnütz zu stören. Man sollte die vorgeschriebenen Wege nicht verlassen. Hunde sollte man an der Leine führen. Und auch ganz wichtig ist es, den eigenen Müll wieder mit nach Hause nehmen“, so Thomas Klinner.

Kraniche „Vögel des Glücks“

Kraniche überwintern hauptsächlich in Zentral-, Nord- und Südfrankreich. Aufgrund der milden Winter kommt es aber vor, dass immer mehr Kraniche in Deutschland überwintern. Da die flachen Schlafgewässer ohne Frost und Schnee nicht zufrieren, haben die Kraniche auch keinen Grund, die beschwerliche Reise in die Winterquartiere anzutreten.

So können Naturliebhaber den Anblick der „Vögel des Glücks“, wie die Kraniche in China genannt werden, auch bei einem Winterspaziergang im Havelland erleben. Der größte Teil von ihnen fliegt allerdings in die Winterquartiere.

Imfotafel am Beobachtungspunkt am Gülper See. Quelle: Jürgen Ohlwein

Jedes Jahr im Herbst machen sich viele Vogelfreunde, Ornithologen und Fotografen auf an den Gülper See. Wer dann den besten Platz bekommt, hat Glück. Vor allem Fotografen bieten sich hier einzigartige Motive wie etwa, Kraniche, die in den Sonnenuntergang fliegen, sich im Abendlicht auf dem See tummeln oder gar am Vollmond vorbeifliegen.

„Wer Glück hat, kann hier auch einige seltene Limikolen beobachten. So kann man in Ufernähe Alpenflussläufer beobachten, wenn sie übers Wasser flitzen und nach kleinen Würmern jagen“, so Thomas Klinner. Der Vogelzug am Gülper See ist für alle Naturliebhaber ein Genuss.

Von Jürgen Ohlwein