Rathenow

Ein 63-jähriger Mann wollte mit seinem Pkw Mazda am Mittwoch gegen 5.55 Uhr von der Curlandstrraße in Rathenow nach links in die Ruppiner Straße einbiegen. Dabei stieß er an der Ampelkreuzung frontal mit dem Pkw Audi eines ihm entgegen kommenden 24-jährigen Mannes zusammen.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Quelle: Kay Harzmann

Anzeige

Beide Fahrer wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Unfallursache ist noch unklar, die Ermittlung dazu laufen noch.

Von MAZ