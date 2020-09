Rathenow

Menschen, die sich einen Hund aus dem Tierheim holen, sollen einen Zuschuss in Höhe von 60 Euro erhalten. Damit soll, so das Ziel der ursprünglich von der AfD-Fraktion eingebrachten Beschlussvorlage, die Übernahme von Hunden aus dem Tierheim gefördert werden.

Allerdings waren sich die Stadtverordneten lange nicht über den Weg dieser Erleichterung einig. Die AfD strebte eine Änderung der Hundesteuersatzung an. Dies wurde von einer Mehrheit der Stadtverordneten aber abgelehnt.

Neue Richtlinie erarbeitet

Nun soll der Zuschuss über eine neue Richtlinie sichergestellt werden. Derzufolge gewährt die Stadt Rathenow einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 60 Euro bei der Übernahme eines Hundes aus einem Tierheim und einer ähnlichen Einrichtung. Gewährt werden soll der Zuschuss nur, wenn der Hundehalter in den beiden vorangegangenen Jahren keinen Hund in Tierheime vermittelt hat und in seinem Haushalt keine weiteren Hunde gehalten werden.

Goldmann plädiert für Alternative

Rathenows Wirtschaftsamtsleiter Alexander Goldmann hatte die eigens erstellte Richtlinie im letzten Finanzausschuss vorgestellt. Rechtlich sei gegen eine solche Richtlinie nichts einzuwenden, sagte er. Dennoch halte er es für sinnvoller, die Richtlinie durch eine entsprechende Regelung in der Hundesteuersatzung zu ersetzen.

„Diese Variante der Unterstützung wäre unbürokratischer“, so Goldmann. Ein entsprechendes Formular könne gleich im Tierheim ausgefüllt werden, während im anderen Fall ein schriftlicher Antrag einschließlich diverser Unterlagen bei der Stadt eingereicht werden müsse.

Knappe Mehrheit im Ausschuss

Im Ausschuss herrschte Uneinigkeit. Am Ende stimmten drei Abgeordnete für die Richtlinie, zwei waren dagegen, zwei enthielten sich der Stimme. Die endgültige Entscheidung fällt am 7. Oktober in der Stadtverordnetenversammlung.

Dass es aus kommunalpolitischer Sicht gar nicht erwünscht sei, Steuererleichterungen für Hundebesitzer zu ermöglichen, darauf hatte Bürgeramtsleiter Reinbern Erben zu Beginn der Debatte im Sommer hingewiesen. Bei der Steuer handele es sich um eine so genannte Lenkungsabgabe, mit der Kommunen das ordnungspolitische Ziel verfolgten, die Zahl der Hunde im Gemeindegebiet zu begrenzen. Ein Steuererlass konterkariere dieses Ansinnen.

Von Markus Kniebeler