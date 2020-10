Rathenow

Als Kind fuhr Martin Hofmann mit seinen Eltern im Trabant zu Verwandten und in den Urlaub. Heute tourt der 45-Jährige mit seinem Freund und Geschäftspartner Mirko Kizina im Trabi durch ganz Europa. Zum einen, weil es ihnen Spaß macht, zum anderen verfolgen sie mit ihren Touren stets einen guten Zweck.

Davon konnte nun die Rathenower Anne Hennig Ballhause Stiftung (AHB-Stiftung) profitieren, die sportorientierte Projekte für Kinder und Jugendliche sowie den Kampf gegen Krebs unterstützt. Eine gute Sache, befanden die beiden Herren, die im mecklenburgischen Stavenhagen ein Eiscafé betreiben und widmeten ihre Westeuropa Tour der havelländischen Stiftung.

Im Februar rollten sie mit ihrem Trabi von Schottland bis Gibraltar und ließen sich von einem Autohaus ihrer Region jeden Kilometer mit zehn Cent vergüten. „Wir sind inzwischen bekannt für unsere verrückten Touren und finden immer wieder Sponsoren, die davon begeistert sind und gern für einen guten Zweck Geld geben“, erklärt Martin Hofmann.

Dem Familienvater ist es zu verdanken, dass dieses Mal eine Organisation aus dem Havelland bedacht wird. Hofmanns Schwimmtrainerin, Jana Wecker, war eine gute Freundin von Anne Hennig-Ballhause, die im Januar 2017 an Krebs verstarb. Sie erzählte den Trabi-Freunden von der Stiftung und schon stand fest, die nächste Reise treten sie für Anne an.

Dass sie mitten in die Coronakrise hineinfahren, ahnten die beiden nicht, als sie sich auf den Weg machten. Von Stavenhagen aus steuerten sie Luxemburg an, fuhren durch die Niederlande und Belgien. Von Frankreich aus passierten sie den Euro-Tunnel und rollten durch Großbritannien bis in die Highlands, um dann über Nordirland Richtung Süden zu fahren.

„Am 13. März saßen wir in Andorra und telefonierten mit dem Ordnungsamt in Malchin, weil wir ein Fest vorbereitet hatten. Danach war klar, wir müssen das Fest absagen und können unsere Tour nicht wie geplant fortsetzen“, berichtet Mirko Kizina. Statt am Mittelmeer entlang bis Monaco zu fahren und über Turin die Heimreise anzutreten, ging es nun direkt zurück nach Mecklenburg.

Balkantour und Island stehen noch auf dem Plan

Am Ende standen 10.986 Kilometer auf dem Tacho. Die beiden Freunde rundeten die Summe auf 1250 Euro. „Leider sind wir aufgrund der Corona-Einschränkungen noch nicht dazu gekommen, den Scheck an die Stiftung zu übergeben. Das werden wir aber nachholen, sobald es möglich ist“, verspricht Hofmann.

Eigentlich würde er jetzt gerade mit seinem Freund durch Island touren. Aber Corona hat auch diese Reisepläne zu Nichte gemacht. Allerdings nur vorerst, denn die beiden Mecklenburger haben sich vorgenommen, alle Länder Europas mit dem Trabi zu erobern. Viele fehlen ihnen nicht mehr. Nach Island steht nur noch eine Balkantour auf dem Plan.

Damit hätten sie dann die Idee, die 2015 in einer Bierlaune entstand, verwirklicht. „Wir saßen damals mit ein paar Kumpels zusammen und sagten: Komm, wir fahren mit dem Trabbi um den Ostsee. Daraus entwickelte sich eine Art Wettfahrt und bald darauf der Plan, alle Länder anzusteuern“, erinnert sich Martin Hofmann.

Trabi-Bonus selbst in Kasachstan

Unter anderem rollte er zusammen mit Mirko Kizina 2018 über den Kaukasus und durch Russland bis nach Kasachstan. „An jeder Grenze und jedem Militärcheckpoint hatten wir einen Trabi-Bonus. So ein Auto kannte dort niemand und die Posten hatten offenbar Mitleid. Ich glaube mit einem Mercedes hätten wir schlechtere Karten gehabt“, sagt Martin Hofmann.

Ein Elektrounternehmen sprang damals unter der Bedingung, dass sie die Reise in 17 Tagen absolvieren, als Sponsor ein. Hofmann und Kizina ließen sich auf das Abenteuer ein und legten zum Teil mit dem Zweitakter 4000 Kilometer in drei Tagen zurück. „Das tut dann schon weh. Aber es ist ja für den guten Zweck“, gesteht Kizina.

Rathenower sind begeistert

Mit dieser Einstellung haben die Trabi-Freunde auch die Rathenowerin Gabriele Hennig begeistert: „Als sich die beiden bei uns meldeten und fragten, ob sie uns unterstützen dürfen, war ich einfach sprachlos. Wir kannten uns überhaupt nicht, haben uns bis heute noch nie gesehen und dennoch haben sie von sich aus beschlossen, unsere Stiftung zu unterstützen. Wir sind total überwältigt von diesem Engagement“, so die stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrats der AHB-Stiftung.

Wofür das Geld, das die Reise eingebracht, nun eingesetzt wird, will Gabriele Hennig noch nicht verraten. Eine Idee gibt es aber bereits und sobald sie sich persönlich bei den beiden Trabi-Freunden bedanken kann, wird sie dazu sicher mehr sagen.

