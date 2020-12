Rathenow

Die Berliner Straße ist die Shoppingmeile der Rathenower Innenstadt. Mode, Technik, Nahrungsmittel – hier können die Kunden die Vielfalt des Angebots genießen.

Doch sieht man genauer hin, erkennt man, dass die Dichte der Einkaufsmöglichkeiten in den vergangenen Jahren abgenommen hat. Etliche Schaufenster, in denen früher Waren präsentiert wurden, sind mittlerweile umfunktioniert.

Im größten Geschäft des City Centers etwa stellen Künstler ihre Werke aus, der Lilienthal-Verein hat einen Laden auf der gegenüberliegenden Straßenseite gestaltet, Boutiquen wurden zu Büros umfunktioniert. Dagegen ist nichts einzuwenden – doch unbestritten ist auch, dass der Geschäftsstandort Rathenow durch solche aus der Not geborenen Umnutzungen nicht gestärkt wird.

Ladensterben in der Berliner Straße

Und die Lage wird noch trüber. Denn zwei weitere Läden im Zentrum der Berliner Straße stehen vor dem Aus. Die Änderungsschneiderei TK Mode, in der auch preisgünstige Kleidung erworben werden konnte, hat bereits Ende November ihren Betrieb eingestellt. Und im Schuh- und Ledergeschäft Lange gleich nebenan läuft der Räumungsverkauf. Am 31. Dezember ist endgültig Schluss.

Damit geht eine Geschäftstradition zu Ende. Vor 28 Jahren eröffnete Anneliese Lange an anderer Stelle in der Berliner Straße ein Geschäft für Lederbekleidung. Später kam ein Schuhladen hinzu.

Im Jahr 2003 übernahm Rico Lange, Sohn der Gründerin, die Geschäfte. Den jetzigen Laden in der Berliner Straße 75b betreibt er seit dem Jahr 2013. Doch bald ist Schluss.

Der Grund für diese Entscheidung ist schnell benannt. „Der Laden ist wirtschaftlich nicht mehr tragbar“, sagt Lange. „Es rechnet sich nicht mehr.“

Schleichender Prozess

Lange macht kein einzelnes Ereignis für die derzeitige Lage verantwortlich. Vielmehr handele es sich um einen schleichenden Prozess. „Von Jahr zu Jahr hat die Kundenfrequenz abgenommen“, sagt er. Irgendwann habe er sich gefragt, was denn bei dem ganzen Aufwand, den er als Selbstständiger betreibe, übrig bleibe. „Ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es zu wenig ist.“

Corona ist also nicht schuld an dem Ende der Geschäftstätigkeit. Aber dass der Lockdown im Frühjahr und die mit der Pandemie verbundenen Schwierigkeiten Lange in seiner Entscheidung, einen Schlussstrich zu ziehen, bestärkt haben, bestreitet er nicht. „Vielleicht war Corona der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat“, sagt er.

Schon leer geräumt: Der Laden TK Mode ist seit Ende November geschlossen. Quelle: Markus Kniebeler

Das sieht auch der Geschäftsinhaber von TK-Moden so. Die Kunden seien seit Ausbruch der Pandemie zurückhaltender geworden. Daher habe er sich entschlossen, nun in Ruhestand zu gehen, sagt der 65-Jährige.

Für die Rathenower Innenstadt bedeutet das nichts Gutes. Zwar besteht die Möglichkeit, dass die leeren Läden bald mit neuem Leben gefüllt werden. Doch allzu große Hoffnungen sollte man sich nicht machen. „Die Interessenten stehen nicht Schlange“, sagt Danny Harwardt, Geschäftsführer der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR), der die meisten Ladenlokale in der Berliner Straße gehören.

Vermarktung wird schwierig

Dennoch wird er versuchen, die beiden Läden zu vermarkten. Weil sie nebeneinander liegen, kann Harwardt, was die Ladengröße angeht, variieren. Die beiden Geschäfte könnten beispielsweise zusammengelegt werden. Allerdings ist die Nachfrage nach so großen Einheiten eher gering.

Ein seit langem bekanntes Problem ist, dass Rathenow für die großen Ketten, die deutschlandweit Filialen betreiben, einfach zu klein ist. Eine Einwohnerzahl ab 50.000 gilt als magische Grenze, ab der bekannte Filialisten sich engagieren. Und davon ist Rathenow weit entfernt.

„Wir werden sehen, ob wir einen Interessenten finden“, sagt Harwardt. Es dürfte schwierig werden, aber ausgeschlossen ist es nicht. Anfang November gab es in der Berliner Straße endlich mal wieder eine Neueröffnung. In „Kitty’s Candy World“ kann man sich an Süßwaren amerikanischer Machart verlustieren. Es ist also noch nicht alles verloren.

Von Markus Kniebeler