Zwei Mülltonnen in Brand gesetzt

Rathenow

In der Nacht zum Mittwoch hat eine Frau über den Notruf gegen 1.15 Uhr gemeldet, dass am Friedrich-Ebert-Ring in Rathenow eine Mülltonne brennt. Es stellte sich dann heraus, dass zwei Mülltonnen aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten waren. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht.

Nach den ersten Ermittlungen wird von der Polizei nicht ausgeschlossen, dass die Tonnen vorsätzlich angezündet worden sind. Eine Fahndung in der nahen Umgebung hat aber keinen Erfolg gebracht. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen, die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Von MAZ