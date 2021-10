Zwei Rathenower kämpfen für die Rechte von Radlern

Rathenow

Wenn die Corona-Krise etwas Gutes hat, dann ist das vielleicht die Tatsache, dass viele Menschen in der Zeit des erzwungenen Stillstands das Radfahren (wieder)entdeckt haben. Die Fahrradbranche jedenfalls verzeichnet enorme Zuwächse. Und auch in Rathenow scheinen immer mehr Menschen den Reiz dieser sanften aber effektiven Fortbewegungsart zu entdecken.

Seit Anfang des Jahres gibt es für Fahrradfahrer im Westhavelland endlich auch eine eigene Interessenvertretung. Am 9. Februar gründeten Roland Schaette und Jens Gericke in Rathenow eine Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs. 25 Mitglieder zählt diese mittlerweile, Tendenz steigend.

Radfahrer aus Leidenschaft

Die beiden Männer sind, man kann es sich denken, leidenschaftliche Radfahrer. Allerdings geht ihnen die Verbissenheit ab, die man bisweilen bei Aktivisten ausmacht. „Ich habe in großen Städten gelebt und dort gemerkt, dass man mit dem Rad einfach am effektivsten unterwegs ist“, sagt Schaette. „Dass ich mich für die Interessen von Radfahrern einsetze, bedeutet nicht automatisch, dass ich Autohasser bin“, erklärt der gelernte KFZ-Mechaniker Jens Gericke.

Was den beiden am Herzen liegt, ist vor allem die Sicherheit von Radfahrern. Und zwar jener Radfahrer, die eines besonderen Schutzes bedürfen. „Der stadterprobte Biker weiß sich schon selber zu helfen“, sagt Schaette, Vater von drei kleinen Kindern. „Wir wollen, dass auch die Schwächeren, also junge und alte Menschen, sich mit dem Rad sicher in der Stadt bewegen können.“

Stillstand seit Jahren

Das ist leichter gesagt als getan. „In Rathenow ist in den vergangenen Jahren in Sachen Radverkehr nicht viel passiert“, sagt Jens Gericke, gebürtiger Rathenower, der 15 Jahre in Berlin gelebt hat und 2014 in seine Heimatstadt zurückkehrte. Viele Strecken sähen noch genauso aus, wie er sie in seiner Kindheit und Jugend erlebt habe.

Dass sich dies nicht von einen auf den anderen Tage ändern wird, ist den beiden Sprechern der Ortsgruppe bewusst. „Wir drücken nicht auf den Knopf und plötzlich wird Rathenow die ideale Fahrradstadt“, sagt Roland Schaette. Ziel sei es, bei künftigen Bauvorhaben darauf hinzuwirken, dass die Interessen von Radfahrern mitbedacht werden.

Mitte September organisierte der ADFC Rathenow die Kidical Mass – eine Rad-Demo durch die Rathenower Innenstadt. Quelle: Markus Kniebeler

Der ADFC habe in diesen Prozessen eine Vermittlerfunktion, so Schaette. „Wir wollen das, was die Radfahrer bewegt, in die politischen Gremien tragen. Und so daran mitwirken, dass sich die Situation für Radfahrer in Rathenow verbessert.“

Schaette und Gericke sind sich einig, dass Rathenow die besten Voraussetzungen hat, eine fahrradfreundliche Stadt zu werden. „Das Zentrum ist kompakt, das Gelände ist flach, die Wege sind kurz.“ Er selber nehme nicht das Auto, sondern das Rad, wenn er eines seiner Kinder von Rathenow-Ost zur Musikschule am Schwedendamm bringen müsse, sagt Schaette. Und er tue das nicht, weil er ein unverbesserlicher Öko-Romantiker sei. Er nehme das Rad, weil er mit diesem – am Dauerstau in der Berliner Straße vorbei – schneller zum Ziel komme.

Gefahrenstelle Kreisverkehr

Dass er bei dieser Fahrt drei Kreisverkehre passieren muss und dabei nicht selten von Autofahrern bedrängt wird, ist eines der großen Probleme, denen Radfahrer in Rathenow ausgesetzt sind. „Kein Wunder, dass Radler lieber auf den Gehweg ausweichen, statt sich dieser Gefahr auszusetzen“, sagt Schaette. „Wenn es sichere Radwege gäbe, würde es dieses Problem nicht mehr geben.“

Das Ziel der Ortsgruppe ist also klar benannt. Die Wege dorthin sind vielfältig. Wegen der Corona-Pandemie gebe es bislang noch keine regelmäßigen Treffen der Mitglieder, sagt Jens Gericke. Aber das werde sich ändern, sobald die Situation das zulasse.

Rad-Demo durch die Innenstadt

Was nicht heißt, dass es keine Aktivitäten gibt. Mitte September absolvierten rund 50 Rathenower, darunter viele Kinder, eine Tour durch die Innenstadt, um auf die Gefahren aufmerksam zu machen, denen Radler ausgesetzt sind.

Es gibt viel zu tun, keine Frage. Aber erste Verbesserungen sind auch in Sicht. An Friedrich-Ebert-Ring und Curlandstraße sollen bald die Radwege komplett erneuert werden. „Das ist ein sehr gutes Projekt“, sagt Schaette. Wenn die Stadt dran bleibe, könne sich für Radfahrer noch vieles verbessern. „Und wir wollen dabei mithelfen, dass dies auch geschieht.“

Von Markus Kniebeler