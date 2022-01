Zwei Schornsteinfegermeister aus Rathenow – hier kommt das Glück im Doppelpack

Rathenow

Seit fast 40 Jahren verteilt Dirk Slomka bereitwillig Glück. Der 56-Jährige aus Brielow hat bereits 1982 seinen Traumberuf ergriffen und ist seither als Schornsteinfeger tätig. „Ausgelaugt bin ich trotzdem noch nicht. Ich habe noch jede Menge Glück zu vergeben“, versichert der Mann in Schwarz mit einem Lächeln.

Die Berufswahl wurde dem Brandenburger quasi in die Wiege gelegt. Schon sein Vater war Schornsteinfeger und auch sein Bruder ist seit vielen Jahren auf den Dächern und an den Kaminen der Region im Einsatz.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dirk Slomkas Kollege, Schornsteinfegermeister Dennis Hohm aus Barnewitz, ist dagegen Quereinsteiger. Der gelernte Industriekaufmann rutschte durch Zufall vor mittlerweile 16 Jahren in den Beruf.

„Mir gefiel meine Arbeit nicht mehr, ich wollte nicht mehr im Büro sitzen. Dann bot mir ein Bekannter die Möglichkeit, 14 Tage in den Job eines Schornsteinfegers reinzuschnuppern. Danach wusste ich, das ist das Richtige für mich“, erinnert sich Dennis Hohm. Seit 2005 ist er mit Besen, Kehrleine und Messgeräten unterwegs und seit 2017 in Rathenow tätig, wo er sich mit Dirk Slomka ein Büro teilt.

Die beiden Herren in der schwarzen Kluft und mit den hübschen Zylindern sind Meister ihres Fachs. Ihnen ist durchaus bewusst, dass viele sie nicht nur als Handwerker, sondern nach wie vor auch als Glücksbringer sehen. Das würden sie im Arbeitsalltag immer wieder spüren.

„Wenn wir in Schwarz unterwegs sind kommen häufiger Leute an, die an den goldenen Knöpfen unserer Arbeitskluft drehen oder uns auf die Schulter fassen wollen“, erzählt Dennis Hohm. Ein Problem haben die beiden Glücksbringer damit nicht. Im Gegenteil, sie verteilen gern Glück und freuen sich, wenn Menschen nach wie vor an jene Geschichte glauben, die man sich schon im Mittelalter erzählte.

Seit dem Mittelalter als Glücksbringer unterwegs

Bereits damals waren Schornsteinfeger als Handwerksgesellen unterwegs, um Schornsteine zu reinigen. War der Schornstein frei, konnte gekocht und geheizt werden. Für die Bewohner brachte der Schornsteinfeger also Sicherheit und damit Glück ins Haus. „Daran halten viele bis heute fest“, weiß Dirk Slomka.

Geändert hat sich dagegen die Arbeit. Denn in Schwarz sind die beiden nur noch selten unterwegs. Ein Großteil ihrer Arbeit finde inzwischen am Schreibtisch statt auf Dächern statt. „Unsere beiden Gesellen und unser Lehrling sind aber jeden Tag unterwegs“, erklärt Dennis Hohm.

Diese Messkoffer gehören zur Ausstattung eines Schornsteinfegers. Quelle: Christin Schmidt

Die Gesellen würden vor Ort zum Beispiel Messungen durchführen, die Meister pflegen die Daten dann ein und übermitteln diese an den Landkreis. „Der Beruf ist in den letzten Jahren wesentlich technischer geworden und das reine Fegen viel seltener. Wir sorgen heutzutage für Umweltschutz, durch unsere Messungen stellen wir fest, ob Anlagen ordnungsgemäß den Brennstoff verbrennen und liefern Daten für Statistiken“, erklärt Dirk Slomka.

Trotz aller Technik, die typischen Stielbesen aus Birkenreisig oder aus Spanischem Rohr gehören noch immer zum Equipment. Zum Einsatz kommen diese zum Beispiel in Kübelschornsteinen.

Fünf Schornsteinfeger in Rathenow

„Die gibt es allerdings nur noch selten. Dabei handelt es sich um große Schornsteine, an die mehrere Öfen angeschlossen sind. Früher haben die Bauern darin Wurst geräuchert und aufbewahrt, weil dort die Mäuse nicht reinkamen“, so Hohm. Heute würden in erster Linie Kehrleinen zum Einsatz kommen. Und ganz wichtig sind die Messkoffer, zur Bestimmung der Abgaswerte von Gas- oder Ölheizungen.

Neben Dirk Slomka und Dennis Hohm kümmern sich drei weitere Schornsteinfegermeister um die Schornsteine der havelländischen Kreisstadt. Jeder hat sein eigenes Gebiet. Auf Lebenszeit werden diese aber längst nicht mehr vergeben. Alle sieben Jahre müssen sich die Meister erneut bewerben.

Mit diesem Auto ist Dennis Hohm in seinem Bezirk unterwegs. Quelle: Christin Schmidt

Junge Menschen für dieses Handwerk zu begeistern, sei schwierig. „Wir haben Glück, einen Lehrling gefunden zu haben, mit dem wir zufrieden sind. Denn Nachwuchs zu finden, ist in der Regel recht schwer“, so Slomka. Wenn ein Großteil der Meister in etwa zehn Jahren in Rente geht, wird es Nachwuchsprobleme geben, sind sich die beiden sicher.

Dabei sei der Beruf des Schornsteinfegers ein toller Job: Man ist an der frischen Luft, arbeitet mit Menschen, trägt Verantwortung. „Zudem ist die Arbeit vielfältig. Wir haben mit Technik zu tun, mit Naturwissenschaften, Umweltschutz – es wird nie langweilig“, betont Dennis Hohm und sein Kollege ergänzt: „Man hat immer eine geile Aussicht.“

Wenngleich sie diese nur noch selten genießen können, ihre Arbeit lieben sie nach wie vor. Schließlich sei es doch etwas Tolles, als potenzieller Glücksbringer durchs Leben zu gehen. Das gefällt auch ihren Kindern und Enkeln, die begeistert sind, einen Schornsteinfeger in der Familie zu haben. Als dreifacher Opa hofft Dirk Slomka, dass es in seiner Familie auch in Zukunft noch Schornsteinfeger gibt, „denn die haben das Glück gepachtet“, erklärt er mit einem Lächeln.

Von Christin Schmidt