Zwei neue DHL Packstationen für Kunden in Rathenow

Rathenow

Die Deutsche Post DHL hat ihren Service für den Paketversand und -empfang in Rathenow weiter ausgebaut und am Dienstag zwei neue DHL-Packstationen in Betrieb genommen. Zum einen steht nun in der Mittelstraße 18 ein größerer Paketautomat mit 101 Fächern. Ein weiterer Automat kam am Schwedendamm 3 bei Kaufland dazu. Hier stehen Fächer zur Verfügung.

An diesen beiden Standorten können die Kunden ab sofort kontaktfrei rund um die Uhr ihre Sendungen verschicken und empfangen. Zwei weitere Packstationen befinden sich in Rathenow bereits in der Milower Landstraße 8 b an der Jet-Tankstelle und in der Berliner Straße 23 an der Total-Tankstelle.

Bereits im Jahr 2003 hat DHL den Packstations-Service eingeführt und betreibt bundesweit aktuell mehr als 7000 Automaten. Bis 2023 soll die Zahl der Packstationen aufgrund der hohen Kundennachfrage auf mindestens 12 500 Automaten erhöht werden.

Alternative zur Haustürzustellung

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sei die Packstation hilfreich. Der direkte Kontakt zwischen Postbote und Paketempfänger werde vermieden und damit entfalle eine mögliche Infektionsquelle, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Besonders für Berufstätige sei der Paketautomat eine bequeme Alternative zur Haustürzustellung. Außerdem würden immer häufiger Kunden hierüber kontaktlos ihre Retourenpakete sowie vorfrankierte Sendungen verschicken.

Die DHL-Packstationen sind leicht zu bedienen und rund um die Uhr verfügbar. Eine Anmeldung für diesen kostenlosen Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App, die alle Services rund um das DHL Paket bequem bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

Von Christin Schmidt