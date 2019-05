Hohennauen

Am Donnerstagabend fuhr eine 44 Jahre alte Frau mit ihrem Nissan von Hohennauen kommend in Richtung Rathenow auf der Bundesstraße 102. An einer Einmündung – es handelte sich um den Abzweig in Richtung Semlin – wollte eine 83 Jahre alte Frau mit ihrem Renault auf die Straße auffahren und achtete dabei nicht ausreichend auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Autos, bei dem beide Frauen schwer verletzt wurden. Sie wurden von Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt und mussten von Angehörigen vor Ort beräumt werden.

Hoher Sachschaden

Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf 15000 EUR geschätzt.

Von Joachim Wilisch